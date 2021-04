Millonarios tiene una nueva baja para enfrentar al América

Millonarios dio un paso importante para llegar a la semifinal de la Liga 2021-I, al derrotar 1-2 al América de Cali, el pasado 24 de abril. Pero hay varios factores que le están jugando en contra para el partido de vuelta, programado para este sábado a las 6 p. m.

Por decisión de la Alcaldía de Bogotá, Millonarios no podrá ser local en El Campín, debido a las restricciones impuestas por las autoridades debido al nuevo pico de la pandemia de covid-19. Por esta razón, el juego contra América será en Ibagué.



Pero además, en ese partido contra América, Millonarios sufrió dos bajas importantes: la primera, la del costarricense Juan Pablo Vargas, quien tendrá seis semanas de incapacidad luego del golpe que recibió de parte del jugador Yesus Cabrera.



La segunda es la de Émerson Rivaldo Rodríguez, quien deberá pagar dos fechas de suspensión por su expulsión en ese juego en el Pascual Guerrero. Rodríguez se perderá este partido y, si Millonarios logra clasificar, no estará en la ida de la semifinal.



A esos nombres se suma ahora una nueva baja. Se trata de David Mackalister Silva, el capitán y el más experimentado del equipo. Silva, de 34 años, tiene una molestia muscular y no podrá estar el sábado en el Murillo Toro.



En la actual campaña en la Liga, Silva ha jugado 14 partidos, con 1.131 minutos en la cancha. Ha marcado un gol y ha aportado una asistencia.



