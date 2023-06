En Millonarios se asoman los fantasmas. Tras dejar ir la opción de clasificar a la final de la Liga con una fecha de anterioridad, en el equipo bogotano parece que el suspenso es un integrante más del plantel.

La derrota 1-2 contra Boyacá Chicó, el domingo pasado, cuando se necesitaba apenas un empate, no estaba en los planes de Alberto Gamero ni en los de los miles de hinchas de Millonarios que llegaron a Tunja para apoyar lo que sería su supuesto paso a la pelea por el título. Sobre todo cuando los recuerdos recientes, de grandes campañas en el todos contra todos y posteriores eliminaciones en cuadrangulares, siguen vivos entre los aficionados.



(Además: Boyacá Chicó le ganó a Millonarios: vea los goles del partido clave para ir a la final).

Los fantasmas de Millonarios

Facebook Twitter Linkedin

Boyacá Chicó vs. Millonarios. Gol de Alex Moreno Paz Foto: Millonarios FC

En el primer semestre de 2021, se le escapó a Millonarios la final ante Tolima.



Ese mismo año, pero en el segundo torneo, pintaba que Millonarios volvería a pelear el título, pero errores capitales en los últimos minutos de tres partidos frustraron la clasificación.



Y el año pasado, en el primer semestre, tras terminar de líder y contar con el punto invisible, quedó eliminado a falta de una fecha de cuadrangulares. En el segundo semestre, debía ganarle a Santa Fe en la última fecha para tener su boleto a la final. Y terminó empatando.



(Además: Millonarios pierde con Boyacá Chicó y los memes 'lo eliminan de la final de la Liga').



Por eso, tras no lograr el empate ante Chicó, y sabiendo que para la última fecha, el sábado, ante Medellín, otra vez solo requiere empatar para llegar a la final, las dudas se adueñan de algunos hinchas. Pero no así de Gamero, al menos de dientes para afuera.



“Nuestro camerino está triste, todo el grupo está triste, y eso es bueno, que el grupo sienta que perdimos ante Chicó una posibilidad de ir a la final. Pero el equipo está entero y dependemos de nosotros mismos, hay que pasar la hoja. Esto que pasó no nos va a borrar la posibilidad del sábado”, dijo el DT albiazul.

Para el partido ante Medellín, Millonarios espera recuperar a Andrés Llinás y Mackalister Silva, ausentes por lesión en los últimos juegos. Y más cuando no contará con Álvaro Montero, su portero titular, y el juvenil Óscar Cortés, convocados por Colombia para la fecha Fifa, y el defensor Juan Pablo Vargas, citado con Costa Rica.

Más noticias

DEPORTES