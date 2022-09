Millonarios y Nacional: Alex Mejía tiene la razón (Meluk le cuenta...)

Millonarios es el superlíder de la Liga. Juega bien, bonito y gana. Es el nuevo ‘Ballet azul’ de siempre.

¡Qué bella paradoja para sus hinchas! Sí, para ellos, los que no caben en sus chaquetas y camisetas azules tras la victoria del sábado pasado, 2-0, sobre Santa Fe, el enemigo íntimo.



Basta con recordar que la primera ubicación de un equipo en el sistema solar del fútbol es el clásico de la casa, el del barrio, el de la ciudad, el de la región.



Luego, la localización se determina en la galaxia del torneo del país (la Liga). Y se habla, quizás, en los años luz del universo internacional.



Millonarios, el superlíder

Hoy, Millonarios es merecido elogio por su juego de conjunto sólido y armonioso, y por sus jugadores buenos, bonitos y, algunos, ya caros: al fin y al cabo, es la nómina con el mejor avalúo comercial del país según afirma el portal Transfermarkt, algo así como la revista Motor del mercado de nuevos y usados del futbol mundial .



Son varios de sus nuevos –algunos de ellos con el olor de la tierra mojada del semillero propio– los que encantan por su diseño y velocidad: Gómez, Daniel Ruiz, Llinás, el lesionado Vega...



Y son varios de los ‘usados’ la carrocería que soporta la maquinaria y da la potencia: Montero, Vargas, Vásquez, Pereira, Mackalister...



Millonarios derrotó a Santa Fe, sin hacer su partido más fluido, con superioridad notoria, evidente.



¿Envidia...? Es mejor despertarla que sentirla.



Mejía tiene toda la razón...

Este ‘Ballet azul’, dirigido por Alberto Gamero hace dos años y medio, lleva con esta cuatro Ligas de danza exquisita, con pasos firmes de buen pie, por lo que lo aplauden también de pie. Pero su canasta está vacía: cero huevitos, cero pollitos.



Por eso, Álex Mejía, uno de los capitanes del Atlético Nacional, el equipo archirrival de Millonarios en el gran clásico del país, dijo lo que dijo: “Todo el mundo habla de Millonarios, que juega muy bien, pero los resultados, ¿dónde están? De nada sirve jugar bonito, llegar a lo más alto y, al final, nada”.



Es claro que tiró una cortina de humo para tapar lo mal y feo que juega su equipo, un contragolpe a las críticas justas en contra de Nacional... Perdón, corrijo: del Nacional campeón, del actual campeón, del más campeón.



Por eso soltó la lengua. ¡Ah: y es campeón por eliminar, entre otros, a Millonarios en su semifinal!



Los jugadores de Millonarios ripostaron. Llinás habló, con la esperanza del hincha, de que están “en un proceso y los resultados llegarán tarde o temprano”.



Montero dijo: “Es mucho mérito sacar jugadores, plantear un sistema de juego fluido, proyectar jugadores a nivel internacional, formar una plantilla joven, eso es construir un buen equipo. Si lo demás viene, viene bien quedar campeón”.



Lástima que la tabla de posiciones no se ordene por sacar jugadores ni por ‘juego fluido’ –¿habría que sacar, también, una de ‘defensa fluida’?, digo–, ni por sacar jóvenes.



Que me perdone Montero, y con todo respeto, pero siempre viene bien ser campeón.



¡A eso se juega!

Para ganar, pues hay que ganar...

Mackalister, en evidente respuesta, publicó en Twitter una de esas frases de Marcelo Bielsa, famoso DT argentino que gana muy poco:



“Las evaluaciones no deben hacerse en función de lo que se obtiene, sino en función de lo que se merece. Cuando se hace la evaluación de lo que se obtiene, y no es merecido, se corre un gran riesgo de interpretar lo que se está evaluando”.



Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé...



En el fútbol ha hecho carrera que el mejor no es el que gana.



¡Bah!



Millonarios hoy es semifinalista de la Copa Colombia. Ese no es su objetivo, pero, claro, su deber es ganarla. Ser campeón de la Liga y recortar la ventaja de dos títulos que le lleva Nacional es su única misión. Perder la Liga y ganar la Copa será morder un palillo entre los dientes.



Y como diría Perogrullo: para ganar, pues hay que ganar. Y punto. Lo demás serán, quizás, triunfos morales.



Dirán que Mejía no tiene razón.



Se equivocan: lo que tiene es toda la razón.



GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

En Twitter: @MelukLeCuenta

