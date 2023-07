Los hinchas de Millonarios siguen de fiesta luego de que el club ‘embajador’ conquistara la tan anhelada estrella 16 ante Atlético Nacional. Sin embargo, la celebración de la hinchada le salió bastante cara al cuadro capitalino.

A pesar de la dolorosa eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en los pasillos del equipo bogotano se respira un ambiente de tranquilidad, satisfacción y felicidad por la coronación en la Liga colombiana. Pero una sanción de la Dimayor al club ha generado una pregunta en su público: ¿le pueden retirar el título al club?



Millonarios recibe una amonestación por el uso de pólvora en la final



El pasado sábado 24 de junio, el estadio Nemesio Camacho El Campín se tiñó de azul para vivir la gran final entre Millonarios y Atlético Nacional; antes, durante y después de la salida de los equipos al terreno de juego, los hinchas decidieron prender bengalas y lanzar juegos pirotécnicos, artefactos que son prohibidos en el Fútbol Profesional Colombiano.

Imágenes del partido Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

En el último Comité Disciplinario del Campeonato de Dimayor se decidió que el cuadro capitalino sería sancionado por dos infracciones registradas el partido de vuelta de la gran final ante Atlético Nacional.



De acuerdo con la decisión tomada por el ente rector del FPC, Millonarios recibió una amonestación por el uso de pólvora en las tribunas del Campín. La sanción fue leve debido a que no se presentaron consecuencias para los protagonistas del espectáculo.



“Partido de final vuelta Millonarios vs Atlético Nacional en la cual se reportan las

siguientes conductas: 1. En la salida de los clubes, actos protocolarios se evidencia bengalas y pirotecnia por parte de hinchas ubicados en tribuna Sur y bengalas rojas en la tribuna norte respectivamente”, reza el informe del Comisario de Campo del partido.

Conoce la Resolución No. 048 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼https://t.co/nd8jB9P17l pic.twitter.com/sUtxZVUFqT — DIMAYOR (@Dimayor) July 4, 2023

11 millones de pesos de sanción para Millonarios

Sin embargo, ahí no terminaron los castigos para el ‘ballet azul’ que fue notificado de una multa de $11 millones por el ingreso (no autorizado) de varias personas en la celebración y el acto de premiación sobre el césped del Nemesio Camacho El Campín.



"El club local no cumplió con el protocolo de premiación en el aspecto que dejaron pasar a la cancha a los familiares y personal no autorizado 'que no tenían manilla' al terminar el partido, en los actos de premiación del campeón y foto oficial del patrocinado", indicó el Comisionario de Campó en su reporte.

Imágenes del partido. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

A pesar de la amonestación y la millonaria sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la Dimayor, en el reporte del ente rector del Fútbol Profesional Colombiano no se decidió, en ningún momento, el posible retiro del título de la Liga BetPlay 2023 I, por los hechos ocurridos en el partido de vuelta de la gran final del FPC.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

