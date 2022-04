La novela de Andrés Felipe Román y la continuidad en Millonarios sigue y tiene un nuevo capítulo, pues en junio próximo termina el contrato que lo une con el club bogotano.

Todo indica que Román, a quien se recuerda porque no pudo firmar contrato con Boca Juniors de Argentina debido a un problema cardíaco que Millonarios descartó luego de varios exámenes, no quiere seguir en el equipo de Alberto Gamero.



¿Cuál es el problema?

Hace un tiempo se dijo que el jugador habría decidido no prolongar su contrato alegando posibles ofertas del exterior que no estarían en el rango salarial que maneja el club albiazul.



Y este martes se volvió a tocar el tema, pues según el VBAR de Caracol en Millonarios se cansaron de él, que desistieron de seguir con la opción de prolongar su contrato y el defensa se irá cuando su contrato termine.



Se advirtió que durante más de un años lo buscaron y no quiso arreglar. También se dice que cayó mal en las huestes azules cuando dijo que estaba bien para jugar contra Fluminense en la Copa Libertadores, que no estaba lesionado, pero no pasó lo mismo para el compromiso por la liga local contra Junior, en el que adujo que su salud no era la mejor.



Con esos antecedentes, los directivos de Millonarios sienten que el jugador no quiere saber nada del equipo y que han sido manoseados por él y su empresario.



