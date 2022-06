La falta de gol terminó castigando fuertemente a Millonarios, que otra vez falló en el momento clave del campeonato, a sabiendas de que el sistema de la Liga colombiana le entrega el premio mayor al que mejor haga las cosas en los últimos ocho partidos, y deja los 20 primeros solo como ítem de desempate.

En cinco partidos de las semifinales, Millonarios solamente marcó cuatro goles, dos de ellos en jugada en movimiento.



(Sebastián Villa: desgarrador relato de mujer que denunció abuso sexual)

(Faustino Asprilla envía mensaje con doble sentido a Egan Bernal)



Los otros dos fueron un muy discutido penalti contra Bucaramanga, anotado por Diego Herazo, y un autogol de Yerson Candelo en el encuentro contra Nacional, en Medellín. Pero hay otros factores que terminaron afectando una campaña en la que finaliza con las manos vacías, de nuevo.



En el fútbol hay una frase muy antigua, que le atribuyen a un técnico brasileño, Elba de Padua Lima, ‘Tim’, que, entre otras cosas, llevó a Perú al Mundial de España 1982: “El fútbol es una manta corta. Si te tapas los pies, te descubres la cabeza, y si te tapas la cabeza, te descubres los pies...”.



Millonarios, el año pasado, tenía bien cubierto el ataque, pero fallaba en defensa: probó con tres arqueros distintos (Christian Vargas, Juan Moreno y Esteban Ruiz) y ninguno le funcionó. Y esas fallas, más el hecho de perder varios penaltis en momentos decisivos, le costaron la eliminación.



El equipo se movió rápido y, aun antes de que se jugaran las finales, contrató portero, Álvaro Montero: se lo sacó al campeón, Deportes Tolima. Pero después no pudo sostener a su goleador, Fernando Uribe, quien se fue a Junior con una mejor oferta.

Muy bajo

Cuando se confeccionó la nómina del 2022, se echó de menos un artillero. Gustavo Serpa, el máximo accionista de Millonarios, respondió con ironía cuando le preguntaron a comienzos de este año por la falta de refuerzos en esa zona: “Se les olvidó que contratamos a Álvaro Montero, casi nada”.



“Nosotros tomamos una política de responsabilidad financiera y no vamos a quebrar al equipo por traer un jugador costoso... Los números en Colombia están desproporcionados de nuestras opciones financieras... No vamos a dejar de sacar a jugadores de nuestra cantera por traer jugadores porque sí”, agregó Serpa.



Al final, el equipo tuvo que meterse la mano al bolsillo (obvio, con menos dinero de lo que pagaban por Fernando Uribe) y contrataron en su reemplazo a Diego Herazo, que venía de hacer campañas aceptables con Bucaramanga, Cúcuta, Medellín y, sobre todo, La Equidad, pero sin ser un gran artillero.



Herazo hizo lo que pudo: anotó seis goles, dos de ellos de penalti. Y se quedó por fuera de los dos partidos en casa en los que se selló la eliminación, contra Junior y Nacional. La culpa no fue suya.



Ya Millonarios había mostrado a lo largo del semestre que no tenía la misma contundencia de la temporada pasada.



El porcentaje de conversión de goles en todo este 2022 es bajo: hizo 122 remates al arco y anotó 27 tantos, para una efectividad de 22,1 por ciento: solamente supera a Once Caldas (20,5), Cali (20,3) y Unión (14,5).



El problema se agravó en los cuadrangulares. El porcentaje bajó a 16,7: 5 goles tras 24 tiros al arco, solamente por encima de Medellín y Envigado (véase gráfico). Poco para un equipo que defiende su idea en la posesión del balón: 61 por ciento en promedio, en cinco juegos.



Millonarios necesita goles y ayer se movió rápidamente: contrató al segundo goleador de la actual Liga, Luis Carlos Ruiz, que ya tiene 35 años y viene de anotar 11 goles con Cortuluá. ¿Será suficiente? Por ahora, el dolor de la eliminación continúa fresco.



(Perú: inesperada renuncia por la eliminación del Mundial)

(Andrew Redmayne: los memes estallaron con el exótico arquero de Australia)



Deportes