Análisis: Las cuatro razones de la reacción de Millonarios

Millonarios no solo salió airoso de la ‘tanda brava’ del campeonato, sino que, con 13 puntos de los últimos 15 que disputó, pasó de hacer una de las peores campañas de su historia a meterse en la pelea por la clasificación. ¿Qué cambió en Millonarios para pasar de aquel equipo dubitativo a este lleno de determinación?

Encontró equilibrio. Por fuerza mayor, Alberto Gamero tuvo que cambiar el módulo del equipo. Armó dos líneas de cuatro y así, el equipo ganó en solidez defensiva. En los últimos seis partidos de Liga solo recibió dos goles.



Se le abrió el arco. Gamero se había quejado de que su equipo jugaba bien, pero no definía. Ahora, Cristian Arango la está metiendo, Ayron del Valle se reencontró con la red e incluso jugadores discutidos como Eliser Quiñones entran y resuelven.



Le echó mano a la base. El DT ha tenido que improvisar, pero los que han entrado le responden. “A ellos siempre les enseño y les meto en la cabeza que a mí no me gusta preparar un onceno, me gusta preparar un equipo. Veía que cada uno esperaba un momento: hoy (sábado) le tocó a Llinás, que respondió. Siempre les digo a los jugadores: no se preparen para un partido, prepárense para un torneo”, explicó Gamero.



El impulso anímico. Al entrar en una racha ganadora, el equipo ganó en confianza. Respondió contra los grandes: le empató a Junior y le ganó a Nacional y América. También al Cali en la Suramericana, aunque quedó afuera por penaltis.



