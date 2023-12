Millonarios: los pecados que dejaron al equipo eliminado y sin bicampeonato

Millonarios tuvo un semestre de mucho entusiasmo y pocos resultados. Fue un equipo protagonista durante todo el campeonato, pero se quedó sin llegar a la final y sin el título de la Copa Colombia, que perdió contra Nacional. El año no lo pierde, pues fue campeón en el primer semestre, pero sus expectativas eran mayores en el segundo torneo.

Millonarios lleva una campaña anual sólida, con 92 puntos acumulados, es el mejor de la reclasificación y con la cifra más alta desde que Alberto Gamero está al frente del equipo, y le queda un partido contra Nacional mañana para cerrar su participación. Sin embargo, esa cantidad de puntos no se tradujo en su idea del bicampeonato, que era la obsesión del equipo.



Millonarios se queda en el camino, tras perder el domingo contra el América, por varios factores, como el hecho de que le pesó la falta de gol, sobre todo en el tramo final del campeonato. Su volumen ofensivo, que tanto resaltó Gamero en sus ruedas de prensa, contrastó con la falta de efectividad, que fue uno de los grandes pecados del equipo y de lo cual también habló el entrenador una y otra vez.

Alberto Gamero Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Las diferencias en números de este equipo respecto al del primer semestre son amplias. El que ganó la estrella hizo 51 puntos antes de jugar la final, el actual, a falta de un partido, lleva 39. En la fase de cuadrangulares, el equipo que fue campeón hizo 13 puntos, con eso llegó a la final. El actual lleva 9 unidades y si gana el miércoles, en todo caso quedará por debajo de la cifra del primer semestre.



En materia de goles se nota una brecha muy amplia entre las dos campañas. En el primer torneo del año, Millonarios hizo antes de jugar la final 39 tantos; el equipo actual lleva 26 anotaciones. Una diferencia abismal que demuestra que la falta de gol fue uno de los ítems principales que explican la eliminación.



De hecho, en los cuadrangulares semifinales del primer semestre el equipo hizo 9 tantos; hoy lleva 5. Le faltó un golecito más para prolongar la serie hasta la fecha final del grupo B. Sobre los goles permitidos, el nivel fue muy parejo, el equipo campeón permitió 24 tantos antes de la final; los mismos 24 que lleva el actual.

Alberto Gamero y Cúcuta vs. Millonarios Foto: Archivo EL TIEMPO y Dimayor

“Todos queremos ganar e ir a la final y, desafortunadamente, esta vez no nos alcanzó, pero yo estoy muy feliz y orgulloso de este grupo porque hoy por hoy somos los líderes de reclasificación con 92 puntos; tenemos un título para ir a Libertadores y completamos 79 partidos, con los 5 amistosos”, dijo Gamero.



En términos de la nómina, Millonarios padeció muchas lesiones que mermaron su rendimiento. Por ejemplo, en el partido contra el DIM no tuvo a Mackalister Silva ni a Andrés Llinás, el zaguero tampoco estuvo contra el América. Esas bajas pesaron en partidos claves y demostraron que la nómina no era tan amplia como se creía. Es más, no tuvo un buen reemplazo para el ‘9’. Los goles dependían de Castro y solo hizo 5.

El equipo cierra el año con una estrella y con el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

