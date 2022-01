En el primer examen de alta exigencia en el 2022, Millonarios perdió como local contra Atlético Nacional, un equipo con una de las mejores nóminas del país. A pesar de que por momentos se vio dominador, la falta de contundencia y los errores defensivos le costaron una dolorosa derrota.

La derrota deja al equipo que dirige Alberto Gamero con apenas cuatro puntos, luego de tres jornadas, y con la sensación de que la nómina se puede quedar corta para pelear en los dos frentes que tiene en el primer semestre, la Liga y la Copa Libertadores. Estas son las cinco causas de la derrota azul.



(Lea también: James Rodríguez se salió de la ropa: insultó a hinchas rumbo al vestuario)

El balance del primer juego de Millonarios como local.

1. Falta de contundencia. Millonarios tuvo muchísimo tiempo la pelota en la primera etapa. Pero ese momento pareció una extensión del segundo tiempo contra Pasto y del partido contra Bucaramanga: mucha posesión para tan poca generación de opciones. Millos solamente hizo un remate al arco en el primer tiempo.



2. Falta de reacción en la defensa. Los dos goles de Nacional llegaron después de fallas defensivas. En el primero, Elvis Perlaza perdió la espalda y dejó centrar a Álvaro Angulo. Larry Vásquez retrocedió a tratar de tapar ese hueco y luego, cuando vino el rebote del portero Montero, no había volantes de marca para evitar el remate de Yeison Guzmán. En el segundo hubo otra vez dos rebotes, uno de Montero y otro en el poste, sin que hubiera reacción de nadie para evitar el peligro.



3. No hay plan B. Millonarios se aprendió muy bien su libreto principal y sabe interpretarlo: llegar a través de la elaboración. Pero cuando un equipo le cierra las vías al arco contrario, se queda sin variantes. No hay media distancia, no se juega en largo y la gambeta alrededor del área es improductiva.



(En otras noticias: Escoltado y entre insultos: así salió R. Rueda tras la derrota con Perú)



4. Enorme diferencia en el banco. Nacional tenía como suplentes a tres jugadores de muchísima experiencia: Giovanni Moreno, Dorlan Pabón y Jhon Duque, que se metieron rápido en la idea de juego de su equipo. Millos, en cambio, debió apelar a lo que le queda: su único refuerzo en el medio campo, el venezolano Eduardo Sosa; dos jugadores de las inferiores que no se han consolidado aún, Jáder Valencia y Yuber Quiñones, y Ricardo Márquez, quien aún no demuestra en Millos lo que había logrado en Unión Magdalena. El peso de esa experiencia se notó en la cancha.



5. Algo va de Uribe a Herazo. Si lo aprovechan bien, Diego Herazo puede marcar goles en Millonarios. Pero no es Fernando Uribe y su aporte en el juego colectivo no es el mismo: no entra tanto en el circuito y eso le ha quitado peso ofensivo a Millonarios.



DEPORTES