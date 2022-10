El bache de Millonarios es cada vez más profundo y, aunque el equipo sigue en la parte alta de la tabla, los ahorros se le acabaron. Los tres partidos que le quedan, los dos del calendario normal y el aplazado contra el Medellín, se volvieron ahora juegos de altísima presión para los dirigidos por Alberto Gamero.

El 0-1 contra Pereira fue el sexto partido sin ganar para Millonarios, que este mes cumple un mes sin sumar de a tres, desde la agónica victoria contra Junior en Barranquilla.



Gamero sigue sin encontrar soluciones a un problema que se le está agravando. “Yo te soy sincero, no sé qué está pasando. Si de algo estoy muy seguro, es que futbolístico no es, lo tengo claro. Por muy mal que juguemos, por lo menos merecemos hacer un gol. Contra Patriotas fueron 18 remates, hoy 19… ¿37 remates en dos partidos y no hacer un gol? Futbolístico no es. En dos partidos nos llegaron dos veces, hay algo bueno”, dijo tras la derrota contra el Pereira.

Alberto Gamero

La caída libre en el rendimiento de Millonarios pone en riesgo los objetivos del equipo en el semestre. Los azules, que llegaron a tener seis puntos de ventaja sobre el segundo en la Liga y siete en la reclasificación, ahora tendrán que buscar al menos tres puntos que les den tranquilidad para lo que viene, antes de jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia, contra Junior, que le ganó 1-0 en la ida, el pasado 28 de septiembre.

Las tres vías para llegar a la Copa Libertadores

El problema es que al equipo no se le ve reacción y una de las metas del semestre se está complicando, la clasificación a la Copa Libertadores. Hoy, Millonarios tiene tres vías para llegar allí: salir campeón de la Liga, darle vuelta a la final de la Copa o ganar la casilla por la vía de la reclasificación.



Para la primera, Millonarios tiene que clasificar a los cuadrangulares, una meta que, desde hace un mes, tiene a tres puntos y no ha podido conseguirlos. Quedar afuera de las semifinales sería un fracaso total para Gamero y sus dirigidos.



La segunda, la de la Copa, va a depender mucho del momento anímico y futbolístico que tenga el 2 de noviembre, cuando está programado el juego de vuelta contra Junior. Ese día ya habrá terminado la fase todos contra todos y se sabrá si Millonarios logró superar la presión de las últimas jornadas.



Si Millonarios no gana ninguno de los dos títulos, le queda la vía de la reclasificación, en la que perdió todos los ahorros que traía. Tolima, que llegó a estar siete puntos atrás, ya lo superó en la tabla y el partido de mañana en Ibagué se volvió una final para los dos. Y el que sigue en la tabla, Medellín, está a cuatro puntos y visitará a Millos el próximo miércoles. Si pierde esos dos partidos, Millos pone en riesgo el trabajo de todo el semestre.

Reclasificación tras los partidos del miércoles. El primero de esta tabla que no sea campeón de Liga o Copa va a Libertadores (hoy, Tolima). Los cuatro siguientes, a Sudamericana. pic.twitter.com/wtsaYBvQdH — Orlando Ascencio (@josasc) October 20, 2022

Gamero intentó dar otro mensaje de calma tras la derrota contra Pereira: “Nosotros nos vamos a meter, tenemos equipo, estamos convencidos y vamos a pelear la final de Copa con dignidad. Esto pasa. Igual estamos segundos otra vez. Tengo que tener tranquilidad en el grupo, nada de presión. Queremos salir de este bache, que nos cogió en una etapa en la que teníamos un ahorrito. Nos quedan tres partidos para meternos”, explicó. No es fácil.



