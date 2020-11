Y ahora, ¿cómo quedan las cuentas de Millonarios para clasificar?

Tal vez haya reaccionado algo tarde, pero Millonarios llegó a ocho fechas sin perder en la Liga. Y de los últimos cuatro partidos que disputó, ganó tres: venció a Envigado como visitante, a Patriotas en Bogotá y ahora, logró la victoria en un partido clave, contra Nacional (3-0).

¿Cómo quedan las opciones de Millonarios ahora? Este sábado se acostarán a dormir a tres puntos del octavo lugar: llegaron a 21 unidades. Equidad y Once Caldas tienen 24.



En el caso del Once, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor dio como ganador al Pereira en el partido que habían empatado 2-2, por incluir a Elvis Mosquera, que estaba suspendido. Igual, hay que esperar los recursos de reposición y apelación.



Millonarios sigue dependiendo de otros resultados. Lo primero es su calendario: le quedan tres partidos, dos de ellos, los dos próximos, en condición de visitante: contra América, el 7 de noviembre, y contra Deportivo Pereira, el 11 (inicialmente). El último partido será en casa, el 15 del mismo mes, contra Alianza Petrolera.



De ganar los tres juegos, llegará a 30 unidades y estará un punto por debajo del promedio histórico que se ha necesitado históricamente para entrar (30,8, es decir, en plata blanca, 31).



Pero el futuro de Millonarios va a depender, aparte de los recursos del Once Caldas, de lo que pase con los equipos que lo superan en la tabla. Equidad será local este domingo contra Águilas Doradas (2 p. m.). El equipo antioqueño también tiene 21 puntos, como Millos.



Once Caldas, por su parte, será visitante este domingo, contra Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. Y también deberán estar pendientes de Junior, que jugará este domingo contra Cúcuta, en Armenia. Los barranquilleros tienen 23 puntos.



