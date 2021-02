Millonarios: las cinco razones de la derrota contra Junior

Millonarios perdió 2-0 contra Junior en Barranquilla, en la segunda derrota consecutiva en condición de visitante. El equipo que dirige Alberto Gamero podría quedar afuera de los ocho al terminar esta jornada, si es que ganan Jaguares y Equidad, aunque cabe recordar que tiene un partido aplazado contra Boyacá Chicó, en Tunja.

Millonarios estaba haciendo un buen trabajo en Barranquilla, pero tuvo errores puntuales que le costaron la derrota. Estas fueron las cinco razones de la caída azul en el Metropolitano.



Buen planteamiento, error en los intérpretes. Millonarios hizo un planteamiento inteligente: hizo presión alta, incomodó al Junior en la salida e hizo un gran esfuerzo físico. Pero Gamero se equivocó en la confección de la nómina. Fredy Guarín aún no está a punto físicamente y le cuesta hacer ese trabajo, a tal punto que terminó con un problema muscular. Y luego metió a Kliver Moreno, que no se vio cómodo en esa posición y terminó reemplazado. Gamero corrigió para el segundo tiempo, con la entrada de Daniel Ruiz por Moreno.



Le faltó peso arriba. Millonarios sintió las bajas de sus dos principales hombres de ataque, Fernando Uribe y Cristian Arango. Diego Abadía aún se ve muy inexperto y la que tuvo para anotar, comenzando el segundo tiempo, con Viera jugado y con el arco a su disposición, la tiró afuera.



Las lesiones. Millos ya había perdido a Arango y Uribe y durante los 90 minutos, se le fueron Guarín y Ricardo Márquez. El trabajo físico del equipo preocupa: ya son muchos los visitantes al departamento médico.



Un central improvisado. Breiner Paz tuvo que jugar por el perfil zurdo, siendo derecho, y le costó. En el primer gol llegó tarde al rebote para evitar el gol de Fabián Viáfara y en el segundo, cuando fue a la banda a parar a Edwuin Cetré, fue superado rápidamente.



Nómina corta. De la hipotética titular de Millonarios al comenzar el torneo, a Gamero se le han caído cinco piezas: Matías de los Santos, Andrés Román y ahora, Uribe, Arango y Guarín. Para este partido puntual, terminó dependiendo de la base juvenil del equipo. Y ahí es donde el técnico va a tener que trabajar mucho para que no se sientan tanto las ausencias.



