Millonarios se ilusiona con conseguir mañana la clasificación anticipada a la final de la Liga 2023-I, en medio de muchas dificultades para armar la alineación titular. A lo largo del semestre, el técnico Alberto Gamero ha tenido que lidiar, además de la transferencia de piezas importantes, con las lesiones, suspensiones y convocatorias a la Selección.

El miércoles, Millos logró una victoria clave contra América en el Pascual Guerrero, en la que no contó con varios jugadores importantes, como Óscar Cortés, Mackalister Silva, Daniel Cataño, Luis Carlos Ruiz y Jáder Valencia.

Millonarios le gana al América. Foto: @juanfotosadn

Gamero ha apelado a sacarle jugo a la nómina y a promocionar jóvenes, como Beckham David Castro y Luis Andrés Paredes, que el semestre pasado ni siquiera eran tenidos en cuenta en el primer equipo y ahora, en la recta final del torneo, han sido titulares.



“Ellos han entendido qué significa estar en Millonarios; además, le han puesto todo el empeño y voluntad de querer aprender todos los días. No cabe duda de que los jugadores de experiencia ayudan mucho a estos muchachos”, dijo Gamero tras la victoria contra América.



Sin embargo, Gamero quiere ir agregando a los experimentados para el remate de la campaña, en la que, asegura, todavía no tiene nada definido, teniendo en cuenta que apenas se ha jugado la mitad del cuadrangular semifinal y de que todos tienen aún opciones.



“Lo de Mackalister son dolencias normales. Hablé con él y podía estar en el banco, pero le dije que no lo quería arriesgar porque jugamos el sábado y viajamos el domingo en la mañana. Lo de Leo también es una molestia, producto de que hemos jugado 31 partidos en cuatro meses. Queremos que las dolencias no se agraven, que sean pequeñas. Somos cuidadosos”, explicó el DT.

Un problema que genera alarma en Millonarios es que tiene a varios jugadores con posible convocatoria a la Selección Colombia para los próximos amistosos del 16 y 20 de junio contra Irak y Alemania. Álvaro Montero, Andrés Llinás, Leonardo Castro y Óscar Cortés estarían bloqueados por el DT Néstor Lorenzo. Y a ellos se suma Juan Pablo Vargas que estaría con Costa Rica.

Las cuentas

Formación de Millonarios en el partido contra Boyacá Chicó. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Ganando los dos partidos que le quedan como local, el sábado contra América y en la última fecha contra el Medellín, Millonarios será finalista, pase lo que pase. Incluso podría dormir clasificado el sábado, si ese día derrota al equipo de Alexandre Guimarães y el DIM vence al Chicó.



Gamero, sin embargo, no se confía. “Estamos en un grupo duro, miren que Medellín perdió y todavía puede hacer 10 puntos. No nos sentimos clasificados, lo que se viene no es fácil, el día sábado vamos a tener un partido muy bravo. Conocemos a América, que es un equipo grande que va a Bogotá a jugar. No hay tiempo para celebrar esta victoria”, señaló Gamero.



