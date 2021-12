En enero de 2022 la historia de Millonarios dará un paso sin precedentes en su relación con su afición y en el proceso de transformación e innovación digital. De la mano de los avances tecnológicos que hoy se implementan para transformar en marcas de entretenimiento a las principales instituciones deportivas a nivel mundial, el equipo albiazul lanzará su plataforma digital OTT (Over The Top).





Se trata de una plataforma fuera del rango de TV, como Netflix o Amazon Prime, que tiene como objetivo brindar acceso a la intimidad del club y fortalecer los vínculos con los hinchas de todas las edades. Este canal estará disponible a nivel global y se podrá acceder desde cualquier dispositivo, sea computador, celular, televisor o Tablet.

Millos, a la vanguardia digital

Es uno de los primeros pasos de la transformación digital del club para convertirse en la principal marca de entretenimiento deportiva del país.



Con MFC TV , el club se une al selecto grupo de los equipos de élite de Europa, Argentina y Brasil que buscan interactuar con su hinchada en espacios más allá del estadio.



“La plataforma llevará el nombre de MFC TV. Es nuestra apuesta por innovar y avanzar en la transformación digital del club. Queremos acercarnos a nuestros millones de hinchas, de todas las edades y en todas las partes del mundo que hacen parte de la Marea Azul a través de este canal digital de televisión, que ofrecerá contenidos exclusivos como entrevistas, documentales, transmisiones en vivo, E-Sports, entrenamientos y la intimidad de los planteles profesionales”, aseguró Enrique Camacho, presidente de Millonarios.

Contenidos Premium

Los contenidos Premium de MFC TV solo se podrán encontrar en esa plataforma crearán una nueva forma de interacción en la familia azul. Con este canal digital, el club embajador tiene el propósito de reunir a todas las generaciones de hinchas en un mismo espacio, para entregar información actualizada de sus planteles profesionales masculino y femenino, contenidos inéditos sobre el día a día del club y producciones que buscan satisfacer las necesidades y preferencias de su afición.



Con esta herramienta se busca crear un contenido innovador que impactará a los más de 10 millones de hinchas de Millonarios en Colombia y el mundo



La producción del contenido no solo se centrará en noticias y novedades del equipo, sino que plantea la posibilidad de generar una conexión permanente más allá del estadio, a través de historias de vida de ídolos y personajes del club, perfiles de las futuras estrellas que se forman en las divisiones inferiores, las anécdotas y particularidades de los jugadores y las jugadoras profesionales, los entrenamientos y hasta la intimidad de lo que sucede en el vestuario. Una transformación tecnológica que marcará la nueva era en las relaciones de Millonarios.

“MFC TV es una iniciativa con el club da sus primeros pasos en para convertirse en una marca de entretenimiento deportivo, con la cual busca innovar, diversificar sus fuentes del ingresos, contar con un mayor apoyo de la hinchada por fuera del estadio y lograr una conexión con los aficionados en el mundo que conformamos la familia azul. Somos un club con 75 años de historia y nuestros hinchas han sido los principales protagonistas, por lo que merecen hacer parte de la cotidianidad del club”, agregó Camacho.



La casa albiazul lanza su plataforma OTT MFC TV, y se une a clubes de la talla del Real Madrid, Liverpool , Milán, Inter de Milán, Barcelona, Racing, Flamengo y otra decena de equipos históricos. Los hinchas podrán preinscribirse próximamente para disfrutar de los contenidos exclusivos que encontrarán en su canal digital de televisión.



Con MFC TV inicia un nuevo camino en el que los hinchas podrán hacer parte de este proceso de reconstruir la historia de Millonarios, recopilar los momentos más importantes de sus gestas deportivas y crear la memoria audiovisual del club. Es una invitación para seguir haciendo a Millonarios el equipo más grande del fútbol colombiano.





DEPORTES CON PRENSA DE MILLONARIOS