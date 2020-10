Rendimiento: el peor Millonarios de los últimos 16 años

Relegado al puesto 16 de la tabla en la Liga, con apenas una victoria en el último año calendario y, sobre todo, sin muestras claras de progreso, Millonarios parece condenado a su cuarta eliminación en los últimos cinco torneos.

Alberto Gamero, el técnico azul, se aferra a su esperanza y cree que están haciendo las cosas bien: "Acá no vamos a bajar los brazos, estamos construyendo un equipo importante. Estamos a siete puntos del octavo cuando faltan 21", dijo en rueda de prensa, tras el 0-0 contra Águilas Doradas, el domingo.



Las cifras no le dan la razón a Gamero, de ninguna manera. El equipo apenas ha conseguido el 28 por ciento de los puntos disputados, con una única victoria en el año (2-1 a Boyacá Chicó, en febrero). Hace ocho partidos no gana y lleva cuatro empates en línea.



Esta campaña de Millonarios es la peor desde el segundo semestre de 2004, cuando el club vivió, tal vez, la peor crisis económica y deportiva de su historia: el plantel fue desmantelado, el técnico Óscar Cortés tuvo que echarles mano a jugadores de las divisiones menores y algunos equipos prestaron gratis a algunos futbolistas. Luego el club contrató a Dragan Miranovic para terminar ese torneo.



El rendimiento de ese equipo fue del 24,1 por ciento y terminó de penúltimo, con 17 puntos, superando únicamente al Deportivo Pereira, por diferencia de goles. Es, hasta ahora, la única campaña peor que la actual de Millonarios en torneos cortos.



La campaña actual es peor, por ejemplo, que la del tristemente célebre equipo del 'arroz con huevo' del segundo semestre de 2002, cuando el club hizo una inversión grande al traer a José 'Cheché' Hernández, DT que había llegado a la final de la Libertadores con el Deportivo Cali en 1999, y a algunos jugadores de ese equipo, como Máyer Candelo y Arley Betancourt.



El equipo se desinfló, hubo graves problemas económicos y retrasos en los pagos y acabó en el puesto 16. Su rendimiento fue del 34,8 por ciento.



Por ahora, parece que no habrá decisiones de fondo en el equipo, teniendo en cuenta que aún tiene pendiente la participación en la segunda fase de la Copa Suramericana, en la que espera rival, y a que el sistema del campeonato le da la opción de pelear por un cupo en ese mismo certamen en 2021, en un repechaje para los eliminados. Pero el momento de Millonarios es terrible.

Las campañas de Millonarios en torneos cortos (porcentaje)

(En negrita, los torneos en los que salió campeón)



Campaña % Técnico

2020 28,2 Alberto Gamero

2019-II 46,7 Jorge Luis Pinto

2019-I 64,1 Jorge Luis Pinto

2018-II 43,9 Miguel Ángel Russo

2018-I 45,6 Miguel Ángel Russo

2017-II 61,5 Miguel Ángel Russo

2017-I 52,8 Miguel Ángel Russo

2016-II 54,5 Israel-Cocca

2016-I 60,6 Rubén Israel

2015-II 46,7 Lunari-Israel

2015-I 55,6 Ricardo Lunari

2014-II 35,1 Lillo-Lunari

2014-I 59,1 Juan Manuel Lillo

2013-II 51,4 Hernán Torres

2013-I 52,8 Hernán Torres

2012-II 62,8 Hernán Torres

2012-I 37,0 Ríchard Páez

2011-II 51,5 Ríchard Páez

2011-I 48,5 Ríchard Páez

2010-II 40,7 Ríchard Páez

2010-I 35,2 García-Barragán

2009-II 48,1 Luis Augusto García

2009-I 31,5 Quintabani-Bernal

2008-II 51,9 Oscar Quintabani

2008-I 44,4 Vanemerak-Bonner

2007-II 37,0 Lasarte-Vanemerak

2007-I 54,2 Juan Carlos Osorio

2006-II 50,0 Prince-Osorio

2006-I 45,8 Miguel Prince

2005-II 44,4 Fernando Castro

2005-I 38,9 Miranovic-Castro

2004-II 24,1 Cortés-Miranovic

2004-I 48,1 Norberto Peluffo

2003-II 50,0 Norberto Peluffo

2003-I 52,8 Norberto Peluffo

2002-II 34,8 J. Hernández-Cuesta

2002-I 34,8 García-Kosanovic



