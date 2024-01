Millonarios es un 'hospital': estas serán las bajas para el juego contra Junior

Millonarios afronta con serias bajas el partido de vuelta de la Superliga, este miércoles en el estadio El Campín contra Junior, que tiene la ventaja de haber ganado en la ida, 1-0.

La consigna del elenco bogotano es darle vuelta al marcador y quedarse con el primer título del 2024, en un enfrentamiento en el que se miden los dos campeones de los torneos del 2023.

Duro partido

Carlos Bacca fue el autor del tanto en Barranquilla y estará en el compromiso de vuelta, pero Millos es que presenta muchas bajas, lo que es preocupante para el elenco dirigido por el técnico, Alberto Gamero.



El club capitalino no podrá contar con Juan Pablo Vargas, Sander Navarro, Juan Carlos Pereira, Luis Paredes, Samuel Asprilla, Jader Valencia y Daniel Cataño, quienes no están aptos médicamente para integrar la nómina.



“Vamos a mirar. Tenemos un par de entrenamientos. No vemos cerca que alguno de los jugadores lesionados vaya a estar", dijo el DT.

Imágenes del juego entre Millonarios vs Medellin hoy 21 de enero del 2024. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Sobre la posibilidad de más contrataciones para la extenuante temporada del 2024, Gamero fue enfático.



“Con la junta directiva estamos buscando la posibilidad de un extremo que no dé una mano. Tengo 28 jugadores inscritos. Las puertas están abiertas para un extremo que nos pueda dar una mano", sentenció.



Uno de los alicientes del club azul es la contundente victoria 5-0 sobre el Medellín en el primer partido de la liga.

