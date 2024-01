Millonarios tiene baja de última hora para la ida de la final de Superliga con Junior

Junior y Millonarios se alistan para disputar este jueves el partido de ida de la Superliga, el trofeo que disputan los dos campeones del 2023 del fútbol colombiano.

El árbitro central será Diego Ruiz del departamento del Meta, quien dirigirá su primera gran final en su carrera, por lo que espera hacer una gran presentación en este reto.



Ruiz será acompañado por Cristian Aguirre (asistente 1), Víctor Wilchez (asistente 2) y Diego Ulloa (cuarto juez). Además, en el VAR estará Leonard Mosquera y en AVAR Jhon Gómez.

Sin Vargas

Alberto Gamero, el técnico azu, espera contar con Santiago Giordana y Delvin Alfonzo, los dos refuerzos que tiene el equipó para este 2024.



Sin embargo, no todo es color de rosa, pues el conunto bogotano tiene seiras bajas para el compromiso.



Gamero no podrá contar con Daniel Cataño, Juan Carlos Pereira y Samuel Asprilla, pero hay más.



A última hora, no viajó con el grupo a la capital del Atlántico Juan Pablo Vargas, lo que preocupa, pues su rival sí está completo.

