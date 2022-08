Millonarios parecía no estar buscando ningún nombre para lo que queda de la Liga y para las fases finales de la Copa Colombia. Sin embargo, este viernes, el club sorprendió con un nuevo integrante del equipo profesional.

Juan David Torres, mediocampista o extremo de 21 años, venía trabajando desde hace varias semanas con el plantel profesional y Millonarios decidió inscribirlo.

Estoy muy feliz de estar en el club más grande de Colombia, le doy las gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder demostrar mi talento y a mi familia que siempre están conmigo!

Un honor para mí defender estos colores, garra y entrega no faltarán!! Vamos @millos 👊🏾💙 pic.twitter.com/zBptdoAuNR — Juandavid Torres | 🇨🇴 (@Juandavidth10) August 19, 2022



“Tiene cosas interesantes, viene entrenando con el club. Lo vemos a futuro, no en el presente. No es que vaya a ser la solución, estuvo por Brasil. A medida que vaya entrando al grupo, tendrá opciones. Hay que aclarar que no es jugador para mañana o el miércoles. Lo hemos visto desde hace mes y medio”, declaró el DT de Millonarios, Alberto Gamero, en rueda de prensa.

Facebook Twitter Linkedin

Alberto Gamero, DT de Millonarios. Foto: Millonarios fc

Los antecedentes de Juan David Torres



El barranquillero llegó con sus derechos deportivos en la mano. Mide 1,71 metros. Estuvo en las divisiones menores de Banfield y su último equipo fue Corinthians, con el que actuó en el equipo Sub-20.



Así, Millonarios cierra su libro de contrataciones. Finalmente, la opción de conseguir un nuevo lateral izquierdo se cerró, luego de que sonaran nombres como los de Darwin Andrade y Sebastián Herrera.



En esa posición, tras la lesión de Andrés Murillo, quedan Omar Bertel, Elvis Perlaza (a quien Gamero suele ubicar allí con el perfil cambiado) y el juvenil Samuel Asprilla.



DEPORTES