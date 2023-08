El fútbol colombiano no sale de la consternación por el ingreso de un ataúd a El Campín. El hecho, que ocurrió el pasado 7 de agosto, se vino a conocer en las últimas horas por cuenta de la difusión de videos en redes sociales, luego de que hubiera una sanción para el partido contra Once Caldas, que se jugó ayer.



Desde entonces, no han parado las críticas a Comandos Azules, barra brava de Millonarios que estaría detrás de lo ocurrido.



Para el juego contra Once Caldas, que ganó Millonarios 2-1, la barra de Comandos Azules no pudo ingresar. Asimismo, para otras cuatro fechas más no podrán ingresar camisetas alusivas al club. La barra tendrá que cumplir una "acción de reparación simbólica, a la ciudad, al club, a los asistentes al espectáculo que genere confianza", según dispuso la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia.



Pero el castigo iría más allá, pues los detalles de lo ocurrido son de gravedad. Sobre todo porque hubo agresión a un servidor público.



Impactantes detalles del ingreso de ataúd a El Campín

Millonarios vs. Tolima. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El lunes 7 de agosto, sobre las 2 p.m., según le confirmaron las autoridades distritales a EL TIEMPO, llegó la comitiva de la barra brava en cuestión para hacer su ingreso a El Campín a la fuerza.



Aunque el juego era a las 7:30 p.m., los barristas violentaron la entrada al estadio con el objetivo de ingresar el cadáver de 'El monito', un líder del grupo. Y, a su paso, a pesar de la insistencia de las autoridades por evitar su paso, agredieron a un uniformado de la Policía.



José David Riveros, secretario de Gobierno de Bogotá, le confirmó a este diario que los sujetos no pasaron más allá de 10 metros y no lograron ni entrar a la tribuna ni a la grama.



Además, reveló que "hay tres individualizados por lo ocurrido": Guillermo Quiroga, Stiven Malagón y Jordi Oscar Castillo.



"Los identificados ya tienen una nota judicial por la denuncia instaurada tras la agresión contra servidor público. Además de las sanciones impuestas por la Comisión, podrían recibir una restricción de 3 a 5 años para entrar al estadio y una multa que oscila entre los 20 y los 100 salarios mínimos", expresó Riveros.

Las sanciones, indicó el funcionario, se determinarán luego de una audiencia con un inspector de la Policía.

