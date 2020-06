Novela en Millonarios con sus porteros: Martínez tampoco seguiría

A la espera de la confirmación de la salida del arquero venezolano Wuilker Faríñez de Millonarios, con destino al Lens de Francia, parecía seguro que su remplazo en el arco sería Jéfferson Martínez en la titular del equipo bogotano. Sin embargo, los planes del equipo cambiaron.

Desde tempranas horas de la mañana se comenzó a especular con una posible no renovación de Martínez con Millonarios. Según fuentes consultadas en el equipo azul, el portero pidió una mejora en sus condiciones laborales y "Millonarios no estuvo en capacidad de pagar lo que el portero pedía", por eso aceptaron la carta de no renovación.



Millonarios tenía una opción de compra obligatoria y la iba a ejercer para adquirir al jugador, pero en Millos dicen que el portero pasó su carta manifestando que no continuaba con el contrato.



El arquero del conjunto bogotano publicó en su cuenta de Twitter su versión, asegurando que "quiero dejar claridad en que no existe una nueva propuesta formal para continuar mis labores en el equipo azul, por lo cual no podría haber rechazado ninguna oferta”

Además, Martínez, en entrevista con Caracol Radio, aseguró que su deseo es continuar vinculado a Millonarios. "No entiendo de dónde surgen ahora esas versiones a menos que haya pasado algo que yo no sepa. El 'Pitirri' (Ricardo Salazar) me hizo una oferta hace un mes para mí renovación y yo le di mi acuerdo de palabra. Yo quiero seguir en Millonarios".



Martínez, de 26 años de edad, solo había atajado en un encuentro en el presente año. Fue cuando Millonarios venció 2-1 a Boyacá Chicó en el estadio El Campín.

Nuevas opciones

Así las cosas, Millos busca portero. Tiene en su carpeta a Christian Vargas, del Bucaramanga; Cristian Bonilla, de Equidad; Juan Camilo Chaverra, del Cúcuta, y otros dos porteros.



Según algunas versiones de prensa, con Vargas ya existiría un acuerdo de palabra y solo faltaría la firma para formalizar su vinculación.



Por ahora, el otro caso pendiente en Millonarios es el de Matías de los Santos, que está esperando definir otras opciones o de lo contrario regresaría al club.





