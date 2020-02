Sigue la polémica: ahora Pinto le responde fuerte y claro a Jaramillo

Sigue la polémica entre dos exMillonarios: Felipe Jaramillo y Jorge Luis Pinto. Primero fue el jugador, ahora en América, quien dio unas declaraciones envenenadas en las que criticó los métodos de trabajo de Pinto, en 2019.

Jaramillo dijo, entre otras cosas: "Si los entrenadores no jugaron fútbol, no van a entender al jugador. Nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con Pinto, para las jornadas de entrenamientos largas, pero no fue posible. A lo último el equipo físicamente estaba fatigado", dijo en el programa 'Zona Libre de Humo', de Cali.



Pues Pinto, el entrenador azul el año pasado, fue consultado sobre estas declaraciones y se notó molesto y sorprendido. "Me duele en el alma. Que tristeza me da. Fue un chico al que apoyé, lo defendí, lo estimule, las criticas que le hicieron, él me decía 'yo quiero entrenar más' y yo le decía regúlate, regúlate que eso no es para hacer en un día, para que venga a decir lo que esta diciendo hoy. ¡Que tristeza!", dijo en declaraciones a Los Dueños del Balón den Antena 2.

(2/2) #PINTO 🎙️"El día que me despedí les dije:muchas gracias, el que tenga que decir algo o yo lo digo aquí... nadie se paró. Me duele en el alma que sea Felipe, un chico que lo apoyé, lo defendí, lo estimulé. Al contrario Felipe me decía que quería trabajar más" pic.twitter.com/VUYTfR15qw — Mundo MILLOS (@MundoMillos) February 6, 2020

“A estas horas de mi vida, con 35 años de dirigir equipos y de entrenar, tienen que mirar las dos caras de la moneda: no sé dirigir a un equipo, siendo yo un hombre que ha recorrido el mundo entero y que lleva 35 años trabajando y preparándome, a un chico que apenas salió de Leones”, agregó el entrenador.



DEPORTES