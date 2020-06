Millonarios anunció el remplazo de Fariñez para el arco

A rey muerto, rey puesto. A falta de la confirmación oficial de la salida del arquero venzolano Wuilker Faríñez, Millonarios confirmó este miércoles la llegada de su nuevo portero.



El equipo bogotano anunció que "el jugador Cristian Vargas es nuevo arquero del equipo Embajador. Llega al club en préstamo con opción de compra".

Millonarios FC informa que el jugador Cristian Vargas es nuevo arquero del equipo Embajador. Llega al club en préstamo con opción de compra. 🧤🥅⚽️ ¡Bienvenido a la Familia Azul! pic.twitter.com/Dh7q2mj6S0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 10, 2020

Vargas, de 30 años de edad, viene de tapar con Atlético Bucaramanga. Esta temporada atajó durante los ocho partidos que disputó su equipo, en los que recibió dos tarjetas amarillas.



El arquero ha tenido paso por Atlético Nacional, club con el que estuvo en la coronación de ocho títulos. También jugó con Huila.



Mientras tanto, Millos no ha hecho oficial la salida del portero Jéfferson Martínez, quien tampoco seguiría en el club.



Martínez habría pedido una mejora salarial que no fue aceptada por el cuadro embajador, por eso no habría renovación de contrato.





DEPORTES