La estrella número 16 de Millonarios puso a prueba el corazón de los hinchas del equipo embajador. Con el drama propio de empezar perdiendo, empatar y ganar la final contra Nacional en una vibrante definición por penales, las emociones desbordaron las tribunas del estadio El Campín.

En medio del festejo de quienes se abrazaban en las populares, los que lloraban en los palcos y quienes gritaban al borde de la grama, sobresalió el desconsolado llanto de 'Checho', un hincha de Millonarios que estaba a pocos metros del césped, pero que no pudo celebrar.



Y ahora, cuando todos los aficionados de Millos parecen uno solo, el video de su emocionalidad retrata el sentir de la pasión por el equipo.



Hincha de Millonarios llora sin poder celebrar el título

Hincha de Millonarios rompe en llanto en la final contra Nacional, en El Campín. Foto: 'TikTok' Jorge Merchán

En el video del momento, compartido por el hincha de Millonarios Jorge Merchán, se ve que al término del compromiso la emoción de 'Checho' era única.



Él, un aficionado como cualquier otro, estaba en El Campín, pero su labor ese día era la de ayudar en la logística del evento.



Por eso, aunque su sentir lo animaba a girarse y ver qué estaba pasando en la cancha, su compromiso lo obligó a tener los ojos puestos en la tribuna que monitoreaba.



Precisamente, cuando llegó el momento del festejo, 'Checho' no pudo aguantar más. Y, fiel a su trabajo, no tuvo de otra que llorar de forma desconsolada producto de la emoción.



Hoy, un par de horas después, ya celebra sin limitaciones. Y en redes sociales el resto de hinchas le demuestran que está todo, 'menos solo'.

DEPORTES

