Millonarios hace cuentas propias y ajenas para meterse en el grupo de los ocho

Las cuentas aún no cuadran para Millonarios, que, aunque tiene puesta la cabeza en la Copa Libertadores, no quiere descuidar el campeonato local. Este domingo contra el Deportivo Pasto (6:20 p. m. con TV de Win Sports +), la obligación es ganar, si es que todavía quiere llegar a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

La racha de siete partidos sin victorias dejó secuelas en la tabla de posiciones y, así consiga los tres puntos esta noche en el estadio Libertad, Millos sigue remando desde atrás y no le va a alcanzar para acabar la fecha en zona de clasificación.

Cuentas alegres

Para fortuna de Millonarios, el árbitro Wílmar Roldán no suspendió el partido entre Cali y América por los incidentes en la tribuna sur de Palmaseca y, de lo que pudo ser un 0-3 para los rojos en el escritorio, que habría sido lapidario por los puntos y la diferencia de goles, se pasó a un 1-1 que revive la esperanza. De ganar este domingo, Millos quedaría a un punto de la octava casilla, con tres partidos por delante.

A diferencia de su más reciente presentación, en la que Millonarios puso un equipo alterno para enfrentar a Fortaleza y ganarle 1-2 en Techo, esta vez no hubo descanso.

La base del equipo titular se bajó del avión que los trajo desde La Paz, donde perdió 3-2 contra Bolívar en la Copa Libertadores, y siguió derecho para la capital de Nariño.

Allá se unirán dos de los grandes ausentes de los últimos partidos, el zaguero central Andrés Llinás y el mediocampista Larry Vásquez, que no estuvieron en Bolivia, el primero por lesión y el segundo, por suspensión, tras haber sido expulsado contra Flamengo.

“Hay un grupo de 18 jugadores, porque de los 23 que viajaron salen 5... Vamos a esperar a Llinás y Larry, que viajarán el sábado para que este viernes entrenen todo el día en Bogotá, porque nosotros no alcanzaremos. Que ellos entrenan acá y puedan estar con el grupo en Pasto este domingo”, dijo Gamero en el camino desde La Paz hasta Bogotá.

Millonarios no tiene un calendario fácil en la Liga colombiana. Luego de jugar en Pasto, enfrentará el miércoles en El Campín al actual campeón, Junior de Barranquilla, que, al igual que los azules, tiene un ojo en el torneo local y otro en la Libertadores, donde perdió la oportunidad de encarrillar el cupo hacia los octavos de final tras empatar 1-1 contra Universitario de Perú.

El hecho de que en esta semana que comienza no hay actividad en la Copa Libertadores hace pensar que los dos entrenadores, Gamero y Arturo Reyes, no se guardarán nada y jugarán el miércoles en El Campín con sus nóminas principales. Pero eso dependerá de lo que pase este fin de semana.

Gamero quedó con la espinita de lo que sucedió en La Paz, donde tuvo uno de los peores primeros tiempos de su paso por Millonarios, en el que se fue al descanso con un 3-0 en contra, pero que luego, con un rival disminuido por una expulsión, descontó y no solo tuvo a tiro el empate, sino que pudo seguir de largo. Los propios errores de Millonarios se lo impidieron.

“Si fuera por merecimientos, debíamos empatar el partido. No es molestia. Tengo es amargura, entre comillas, porque el partido pudimos haberlo empatado y no lo logramos. No es fácil venir a jugar aquí (en La Paz). Bolívar es muy fuerte con 11, con 10, con 8 y con 9”.

En ese encuentro, Millonarios sufrió una nueva expulsión, la del venezolano Delvin Alfonzo, quien se dejó comer cuento de Francisco da Costa y vio la roja tras darle un empujón.

El lateral hizo un mea culpa a su llegada a Bogotá. “Tuvimos un primer tiempo horrible, sabíamos que no estábamos jugando a nada, estábamos como perdidos, ya el segundo tiempo pudimos revertir todas esas cosas y fuimos a buscar el partido, pero desafortunadamente no se nos dio”, declaró.

Bolívar vs. Millonarios. Foto:AFP Compartir

Alfonzo se disculpó por la expulsión. “Fue una jugada que quité el balón, él me empujó y luego yo hice lo mismo. El árbitro exageró un poco, pero creo que fue niñez mía (sic). Ellos querían que cayéramos en ese juego contra ellos, que peleáramos o los insultáramos, quemaron mucho tiempo ellos y al final no se nos dio”, declaró.

Con apenas 19 puntos y con América en el octavo lugar, cuatro puntos por delante en la tabla, Millonarios no tiene margen de error. Por eso, ganar hoy es clave.