Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, arremetió este miércoles contra los empresarios del fútbol y las críticas que recibe en redes su gestión. "Hay empresarios que usan bodegas en redes para promover nombres. No sigo redes porque no reflejan el real querer del hincha", dijo.



Al ser cuestionado por la fallida permanencia de Fernando Uribe en el equipo, Serpa insistió en que se hizo lo posible para que se mantuviera dentro de las posibilidades del equipo: “Hicimos todos los esfuerzos posibles, hicimos una oferta extraordinaria desde nuestras posibilidades que excedía tres veces lo que venía compensando. No fue posible retenerlo. Él tomó una opción legitima, una mejor oferta económica”.

Un modelo de cantera

Sobre Jhon Duque y su llegada a Nacional, dijo que Millonarios no podía responder a sus aspiraciones económicas, además de asegurar que Stiven Vega está en mejor nivel en esa posición.



“Jhon es un jugador que apreciamos muchísimo y entendemos que la hinchada lo quiera. Tuve una conversación con su empresario. Él aspiraba a mantener su nivel económico de México. No son viables para nosotros, entre otras cosas, porque tenemos un jugador de mejor nivel que Duque en esa posición (Stiven Vega) y que se acomoda a nuestro modelo económico”, aseguró.



Serpa también habló sobre la llave contra Fluminense en Copa Libertadores y respondió a la pregunta de qué tan contento está el técnico Alberto Gamero con la gestión realizada en este mercado de pases.

“Ellos (Fluminense) están invirtiendo recursos que no puede invertir todo el fútbol colombiano junto. ¿Gamero hubiera firmado dos años más sin tener certeza del proyecto? No. Él, con un equipo de la cantera, jugó una final. Luego por cosas del azar no llegamos a la final. Este equipo ha cometido errores pero cada vez está más solido mental y futbolísticamente”, afirmó.



FInalmente, Serpa, que atendió a Caracol Radio, miembro del Grupo Prisa, también relacionado con Amber Capital, firma con un porcentaje de acciones en Millonarios, se refirió a los refuerzos que llegarán al equipo.



"Estamos en conversaciones. (Diego) Herazo está adelantado, con pequeñas diferencias contractuales con Independiente Medellín. No está cerrado aún. Tenemos modelos claros. Eduardo Sosa también está en conversaciones esperando que evolucione", concluyó.



