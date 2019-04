Millos hace la primera tarea, virtual clasificado: venció 1-0 a Cúcuta

Millonarios poco a poco baila al ritmo del ballet azul, derrotó este domingo a Cúcuta Deportivo 1-0 y llegó a 30 puntos, con los que se convierte en virtual clasificado a los cuadrangulares finales del campeonato. Fabián González Lasso marcó al minuto 8 del primer tiempo.

90' ¡Victoria, liderato en solitario y clasificación azul en El Campín! Nuestro tanto fue anotado por Fabián González Lasso. ¡VAMOS MILLONARIOS! #Volveremos pic.twitter.com/MhrsIyDAlF — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 8 de abril de 2019

Solo fue un golecito, pero no cualquier golecito, este fue un cabezazo certero, preciso, potente, no solo de tres puntos, sino de 30, porque con ese golecito Millonarios le ganó 1-0 al Cúcuta Deportivo y llegó a la cifra mágica, el número tentativo de clasificación. El autor, el artífice de ese triunfo, fue Fabían González Lasso, pero en realidad, fue de todo el Millos.



Millonarios llegó a la fecha 14 como líder. Sin apuros, sin dramas, sin crisis. Por el contrario, llegó a este partido en buena senda, venía de vencer de visitante a Alianza Petrolera, y tenía como motiviación que con una nueva victoria aseguraba la clasificación virtual entre los ocho. Y hasta ahora van 14 fechas, faltan seis. Van sobrados.



Jorge Luis Pinto fue claro antes del partido. “Queremos clasificar y hacer 50 puntos”, dijo. Por ahora, el primer objetivo ya lo lograron. Y desde muy temprano, cuando solo iban cinco minutos de juego. Fue una jugada colectiva demoledora, con pases de derecha a izquierda, con velocidad, con salida de laterales, con apoyo, con dinámica, el centro al área de Banguero necesitaba un cabeceador que metiera la pelota donde tenía que descansar, para no dañar la buena jugada. Y ahí apareció Lasso, que hasta hace poco no era titular, pero que ahora, ante la ausencia de Ovelar, está haciendo méritos. Cabezazo y gol, golecito, golazo.



No es que Millonarios haya sido una máquina, pero pudo ganar por más, sin hacer mucho esfuerzo. Fue a media máquina. Por momentos Cúcuta lo atacó, de esos ataques suicidas que no se le pueden hacer al equipo de Pinto. Su arquero, Juan Camilo Chaverra, evitó la goleada: sacó al menos tres balones de gol. Probó dos veces Mackalister Silva, que anda afinando puntería, porque en cada partido saca unos remates precisos, exigente para los porteros que enfrenta. Andrés Román también lo probó, en una de sus expediciones al ataque, y ahí estuvo, firme, Chaverra.



Pero Millonarios no se angustió. Es que fue uno de esos partidos en los que si Cúcuta le hubiera anotado, Millos hubiera podido reacccionar de inmediato, porque tenia más, y porque cada vez va jugando con más memoria. Cuando quiere, puede ser demoledor. Atrás no es que sea el equipo más confiable, aunque es uno de los dos con menos goles en contra (10), porque de vez en cuando le llegan, lo atacan y lo presionan, por eso es que Farínez siempre sale figura. Anoche solo tuvo una buena atajada, pero la acción ya estaba anulada. Es decir, nada de nervios para Faríñez.



Ni para Pinto, porque por ahora, más allá de un altibajo en la Liga, el equipo se mantiene fuerte. Ya con los 30 puntos, Pinto podrá mover su nómina, no para probar, porque él no está para probar, sino para afianzar y consolidar sin la presión de la tabla. Van sobrados.





