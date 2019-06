‘No creo que siga en Millonarios’: Marrugo

Christian Marrugo estaba triste. Habló tras la eliminación de Millonarios, en el 1-2 con el América en El Campín, que lo sacó de la final del primero torneo del año.

“Duele, duele. Pero esto es el fútbol, hay que seguir. Duele más como se perdió en casa. Pasto lo merece, hicieron lo que tenían que hacer. No se dio para nosotros”, aseguró Marrugo.



Y agregó: “No creo que vaya a seguir en Millonarios. Ya se me acabó el contrato y no me llamaron”.



El volante no jugó bien. Estuvo equivocado y no le ayudó a Millos a aclarar su camino en busca del triunfo que lo llevara a la final.



“Pecamos en salir a apretarlos arriba, ellos tenían su salida bien hecha y nos dominaron. Hicimos todo lo posible por ganarlo”, precisó.



Deportes