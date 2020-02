Sigue la novela: se filtra un audio del mensaje de Jaramillo a Pinto

Un nuevo capítulo de la novela entre Felipe Jaramillo y el técnico Jorge Luis Pinto se conoció este lunes, luego de que se conociera un audio del mensaje que Jaramillo le envió al DT, tras el cruce de opiniones que han tenido por su etapa en Millonarios.



En primer lugar, Jaramillo dio unas declaraciones en las que criticó la exigencia de los entrenamiento del profesor Pinto. El DT respondió con furia, diciendo: "Me duele en el alma. Que tristeza me da. Fue un chico al que apoyé, lo defendí".

Pues en este audio de Whatasapp, publicado en el programa 'Nexo ESPN, el futbolista, ahora en el América, le ofreció disculpas al DT y aclaró sus declaraciones.



"Profe, buenas noches. ¿Cómo esta? No debe querer oírme, pero con todo esto que salió y yo no me había dado cuenta, lo más sensato era escribirle. Yo no había visto todo lo que estaban diciendo. Ayer por la mañana, yo di una entrevista, pero"Me duele en el alma. Que tristeza me da. Fue un chico al que apoyé, lo defendí, Yo no dije eso. Lo único que yo sí dije es que nosotros intentamos llegar a un acuerdo y que no se pudo por ambas partes. Todo lo están tirando por otro lado, por el lado malo. Han tirado cizaña y hacer cosas para que yo quede mal", dijo Jaramillo.



"Yo me siento apenado porque vi las entrevistas que le hicieron a usted y esto no es justo para ambos, que por cosas que se inventen y le cambien el sentido total de las cosas vayamos a quedar con esa espinita. Le mando el mensaje para disculparme si en algún momento si le ofendieron esas cosas que salieron, ni me quiero meter a redes porque son cosas que no valen la pena; son comentarios mal intencionados. Me siento muy apenado con usted. Usted me conoce, pasamos buenas y malas, yo nunca fui así con usted así que le digo que las cosas no se las tome a pecho porque más de la mitad que salió fue mentira", finalizó el jugador.

Este fue el mensaje de whatsapp que envió Felipe Jaramillo a Jorge Luis Pinto en medio de la polémica pic.twitter.com/9c9pWBmMoN — ESPN Nexo (@NexoESPNco) February 10, 2020

