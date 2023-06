Estrella no es más que una palabra, pero parece una multitud porque retumba con furia en la garganta de los afortunados finalistas: de los poseídos hinchas de Millonarios que claman por ella con la mirada al cielo y el corazón azul agitado, y en los ruegos de los hinchas de Nacional, que la invocan con la fuerza que les da el torrente de su sangre verde. La estrella está ahí arriba, pegada al firmamento, y solo espera a ver cuál de los dos la gana y la arranca para que desde ahora tenga dueño y brille perpetuamente en su escudo.



La estrella espera en el medio de estos dos rivales que se han mirado con tensión y desconfianza desde que son equipos de fútbol. Azules y verdes nacieron para mantener distancias, para pelearse la gloria, para desafiarse en el terreno de juego y demostrar sus respectivas grandezas, que eso para los hinchas es vital, parte de su ritual de hinchas. El azul siempre ha necesitado del verde, y el verde del azul, como dos colores que se acercan y no se tocan, colores que no se mezclan, pero se vigilan.

La histórica final

Y pasó toda una historia para que estos dos sentimientos al fin palpitaran frente a frente en una final de finales. Esta es la que los azules tanto esperaban y la que los verdes tanto anhelaban, la final soñada sin testimonio, la que no se contaba porque no se había jugado, no tenía testigos, ni héroes, ni magos, ni crónicas ni leyendas. Una final imaginada. En el juego de ida esa historia se empezó a contar con el empate 0-0 en Medellín. En ese choque probaron sus armas: Millonarios pareció más cómodo, exhibió su mejor versión, resistió con valentía el embate de las tribunas y poco faltó para que clavara su espada victoriosa. Nacional pareció algo incómodo, quizá solo fue una apariencia óptica, pero pasó sus buenos sustos, como si guardara su mejor desempeño para este sábado.

Ahora no hay nada que aparentar, nada que esconder, es el día de mostrar de qué están hechos estos equipos, con qué armaduras, con qué resistencias, con qué lanzas, con qué coraje. Lo que jugaron el miércoles pasado en el Atanasio Girardot de Medellín fue un simulacro, el incendio será hoy, cuando la cancha dé sentencia, como el relato de una rivalidad que necesita supremacía: ¿será la 16 azul o la 18 verde?



Mackalister Silva, el líder azul, pide mesura, pero sabe que esta oportunidad de ser campeón y contra Nacional no se puede dejar pasar. “Hay que llenarse de paciencia y no desesperarse y entregar hasta el último suspiro para que Dios permita poder conseguir este título...”.



Será el cielo bogotano el que testifique lo que aquí pase. Bajo ese firmamento estos dos equipos librarán su batalla final y exhibirán su estrategia, la de no fallar. Millos con su juego de toque y magia que cuando le sale es capaz de inspirar a los poetas.

Nacional con su juego de velocidad y su poderosa media distancia que los llena de confianza. Sebastián Gómez, capitán verde, sabe que esta final no es otra final, es especial. “Yo creo que es un partido que va a quedar para la historia y nosotros como Nacional queremos quedar en la historia como que fuimos campeones”, afirmó.



Las tribunas serán azules, como un mar en movimiento, y ya se sabe que del mar conocemos su verdadera fuerza cuando se mueve. Pero si de lejos llega un rumor, que no se extrañe, será el eco del escándalo que harán los hinchas de Nacional desde afuera, desde lejos, con la TV como si fuera el santo al que le rezan.



Hoy concluye esta final soñada, 90 minutos para invocar a la diosa fortuna o al dios guerrero o a la fatídica musa de los penaltis. 90 minutos para que el cielo se abra y la estrella, al fin conquistada, descienda al pecho de los campeones. Lo de hoy es ir a la cancha a dejar la sangre, a ver si corre azul o corre verde.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

