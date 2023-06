Millonarios-Nacional, las finales se ganan: ¡sanseacabó! (Meluk le cuenta)

Las finales se ganan. Punto. Millonarios y Nacional lo saben. Si cualquier juego entre ellos, los dos protagonistas del partido más grande del fútbol colombiano, paraliza la Liga en una fecha cuatro o nueve, pues el duelo de hoy, el definitivo de la finalísima histórica, es sin lugar a la más mínima duda el enfrentamiento más importante de todas las finales del campeonato.



Millonarios y Nacional siempre habían ido por rutas distintas. El destino y el fútbol los había evitado. Pero ahora, por fin, les llegó la hora de encontrarse.

Alberto Gamero y Paulo Autuori. Foto: EFE

La gran final

¡La finalísima de todos los tiempos es hoy! Y las finales se ganan. Punto. El ejemplo más reciente y más diciente lo acaba de dar el superpoderoso Manchester City, de Pep Guardiola. La catalogada orquesta más lírica del fútbol mundial, de finos violines, brillantes cobres y magníficos pianos, terminó rayando la raspa y golpeando la quijada de burro para cantar a grito herido: “¡Campeón de la Champions League!”.



Raspó, aguantó, reventó, rebotó sufrió, sudó para ganar apenas 1-0 al Inter italiano, que todo el planeta suponía un rival menor.



“Si no fallan un cabezazo a tres metros en el final, si mi arquero no para ese cabezazo a tres metros acabándose el partido...”, ha repetido Guardiola como un mantra después de haber ganado la final que necesitaba y le faltaba, porque las finales se ganan y sanseacabó.

Nacional vs. Millonarios. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Una lección mayúscula para este Millonarios que se jacta de su lírica y su tiempo de trabajo, pero que aún no ha ganado nada, y que ha perdido cuando estaba para levantar los trofeos. El ‘exquisito y soberbio’ Manchester City fue pragmático para ser campeón y esa es la lección inmediata para la finalísima colombiana de esta noche.

Los hinchas de Millonarios, y la crítica futbolera en general, consideran que los azules de Gamero son más equipo y juegan ‘mejor’ que el Nacional de Autuori.



Les quedó la sensación de que la tenencia de pelota del miércoles pasado, en Medellín, y las dos opciones clarísimas de gol fueron una aplanadora que, injustamente, no derrotó a Nacional.



Pero la única estadística que vale de verdad en el fútbol es el marcador y el 0-0 de la ida es determinante: la final no está abierta... ¡Esta abiertísima!

Creer que Nacional juega mal porque desprecia la tenencia de la pelota y las secuencias largas de pases es un error de prejuicio provocado por los arrogantes intelectuales del fútbol. Por algo es el mejor visitante de la Liga.

Nacional vs. Millonarios Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO



Millonarios, por su parte, es el mejor local de la Liga porque ha sido efectivo, por encima de ser vistoso. Cuando ganó en El Campín lo hizo porque sus atacantes no fallaron cuando tenían que hacer el gol y porque sus defensas y su arquero no se equivocaron para evitarlos.



Hoy es el único día en el que está prohibido fallar, en el que no se puede regalar un mal rechazo ni disparar chueco al arco rival.



Millonarios tiene la ‘ventaja teórica’ de su empate en Medellín. Pero eso no es más que una declaración de optimismo, pues Nacional tiene el poder individual y colectivo (¡sí, colectivo!) para ganar. Hoy hay que hacer lo que toque hacer, pues las finales se ganan y sanseacabó.





MELUK LE CUENTA





GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta