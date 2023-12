Millonarios: tras Fernando Uribe, otro jugador campeón anuncia su retiro del fútbol

Millonarios le rindió este miércoles un merecido homenaje a Fernando Uribe, el máximo anotador del club en torneos cortos, quien anunció su retiro del fútbol profesional al finalizar esta temporada.

El último partido de Uribe con la camiseta azul y blanca fue este domingo, cuando su equipo perdió 1-0 contra América de Cali, resultado que dejó a los dirigidos por Alberto Gamero afuera de toda posiblidad de llegar a la gran final.



“Sentí que era justo y preciso hacerlo, más que tuve la fortuna de hacerlo en donde me sentí más identificado, donde di mis mejores versiones. Se dio muy natural”, dijo Uribe, en charla con el Vbar Caracol.

Uno de los ganadores de la estrella 14 se va del fútbol

Este viernes, otro jugador que, al igual que Uribe, supo ser campeón con Millonarios, anunció que deja la actividad profesional. Se trata del uruguayo José Luis Tancredi, quien consiguió con los azules el título de la Copa Colombia 2011 y ayudó al equipo a romper, en el segundo semestre, una racha de 24 años sin conseguir títulos de Liga.



A los 40 años, Tancredi aún estaba en actividad con Cerro de Montevideo, equipo en el que, incluso, superó una lesión de ligamento cruzado anterior que lo sacó de las canchas a finales de 2022. El último partido como profesional de Tancredi fue el 4 de diciembre, en el empate 1-1 contra Plaza Colonia.



“Muchas gracias fútbol por todo lo que me diste, por esas alegrías, tristezas, broncas y mil emociones. Te juro te disfruté cada día. Aún en la adversidad siempre volví por la revancha. Te soñé desde niño y traté de darte lo mejor de mí, hoy después de 20 años sólo me queda darte las gracias y decirte que me hiciste inmensamente feliz”, escribió Tancredi en su cuenta de Instagram, con una galería de todas sus camisetas.

José Luis Tancredi Foto: Archivo EL TIEMPO



En Millonarios, marcó 7 goles en 57 partidos. El más importante, el primero en la victoria 3-0 contra Tolima en El Campín, en un juego en el que el equipo que dirigía Hernán Torres se sacudía después de perder los dos primeros partidos del cuadrangular semifinal y se encaminaba a ganar la estrella 14.



Además de Millonarios, Tancredi jugó en Colombia en Cúcuta Deportivo, Deportes Quindío y Patriotas de Boyacá. En su país actuó en Bella Vista, Cerro, Racing y Albion, y también pasó por Universidad Tecnológica de Ecuador, Deportivo Táchira de Venezuela, Magallanes de Chile y San José de Bolivia.



