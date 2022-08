Millonarios sorprendió a Cortuluá y le anotó el gol más rápido del semestre en el fútbol profesional colombiano.

A los 11 segundos, Daniel Ruiz tomó un rebote desde el borde del área para anotar el 0-1 parcial. El tanto de Ruiz es el segundo más rápido de la historia de Millonarios.

Facebook Twitter Linkedin

Gol de Daniel Ruiz contra Cortuluá, a los 11 segundos. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports +

El primero lo anotó Ayron del Valle, contra el América en Cali, a los 10 segundos, el 25 de agosto de 2018, en la victoria azul por 0-2, Ese día, Del Valle bañó al portero brasileño Neto Volpi desde el borde del área para poner en ventaja a Millos en Cali.

Facebook Twitter Linkedin

Ayron del Valle celebra el gol más rápido de la historia de Millonarios. Foto: Juan Bautista Díaz/CEET



El récord del gol más rápido de la historia lo tiene el argentino Ariel Carreño, que marcó a los 7 segundos del partido en el que Equidad le ganó 1-0 a Junior, el 25 de julio de 2010.



El segundo más rápido lo hizo Bernardo Redín, jugando para el Quindío, también en un encuentro contra Junior, el 18 de diciembre de 1996. Ese partido terminó 2-2.

Los goles más rápidos de la historia de Millonarios

10 segundos: Ayron del Valle (vs. América, 25 de agosto de 2018).

11 segundos: Daniel Ruiz (vs. Cortuluá, 28 de agosto de 2022)

13 segundos: Wilson Cano (vs. MetroStars, Copa Merconorte, 11 de agosto de 2001).

14 segundos: Rafael Robayo (vs. Envigado, 16 de noviembre de 2008).

27 segundos: Jorge Raigoza (vs. Santa Fe, 13 de junio de 1989).



Datos de Carlos Forero.



DEPORTES

Más noticias de Deportes