¿Es Fredy Guarín una verdadera opción para Millonarios?

Millonarios quiere dejar atrás el sabor amargo del 2020. En el año de la pandemia, el equipo bogotano tuvo un mal arranque de la Liga, que se prolongó unos partidos cuando se reinicio el torneo. Sin embargo, tuvo un repunte en las últimas jornadas que lo llevaron a ilusionarse con las finales del torneo, pero al final no les alcanzó.



Hoy en día, Millonarios se encuentra en la fase semifinal de la Liguilla de equipos perdedores, que buscan un cupo al repechaje contra Deportivo Cali para poder clasificar a la Copa Suramericana. Este jueves enfrentará a Once Caldas por un cupo en la final.



Pero mientras llega la hora de la verdad, en Millonarios se está diseñando lo que será la nómina para el próximo año, que le permita volver a su grandeza, teniendo la oportunidad de disputar títulos.



Es ahí cuando se encienden el sonajero. Uno de los nombres que más ha sonado en los últimos años es el del volante internacional Fredy Guarín, quien por ser hincha del club han relacionado en más de una oportunidad.



Fue el mismo Alberto Gamero, quien en una entrevista con el periodista César Augusto Londoño, contó la realidad de lo que pasa con Guarín. "Los buenos jugadores interesan todos los técnicos. Él es de talla internacional, con jerarquía. He escuchado que es hincha de Millonarios, pero no hemos hablado".



Además, el entrenador de Millonarios aseguró que sí intentó comunicarse con el exfutbolista de la Selección Colombia, pero el volante no atendió ese llamado. "Me dieron un teléfono de él, me comuniqué y no me contestó; de pronto no tiene mi número y por eso no atendió".



