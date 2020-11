Las cuentas: Millonarios sigue dependiendo de otros

Millonarios sigue haciendo su parte de la tarea para seguir soñando con la clasificación a los cuartos de final de la Liga: este martes derrotó 0-2 al Deportivo Pereira y llegó a 27 puntos en la tabla de posiciones.

El equipo que dirige Alberto Gamero ha tenido una remontada muy importante: lleva diez jornadas sin perder en la Liga (la última derrota fue el 19 de septiembre, contra Once Caldas en Bogotá, por 1-3) y ha ganado 16 de los últimos 18 puntos que ha disputado.



(Lea también: Ricard, contundente: 'Sin Dávinson no duermo tranquilo')



Sin embargo, Millonarios aún depende de resultados ajenos para pelear por la clasificación, aunque la victoria en Pereira lo deja vivo para la última jornada. Equidad, que este martes le ganó 1-0 a Patriotas, sigue metido en los ocho, con 29 unidades.



El equipo que dirige Alberto Gamero deberá estar pendiente de varios partidos que se jugarán entre miércoles y jueves. Un partido clave será el de Tunja, donde Boyacá Chicó enfrentará a Águilas Doradas. El equipo antioqueño, de ganar como visitante, haría 28 puntos y volvería a superar a Millonarios.



El otro juego que estará en el radar de Millonarios será Pasto vs. Once Caldas, que jugarán el jueves en el estadio Libertad. Una victoria dejaría al equipo blanco con 29 unidades, también por delante de los azules.



(En otras noticias: Prohíben a jugadores de Selección Colombia hablar del tema Villa)



Hay otros dos partidos que podrían cambiar la tabla: Alianza Petrolera vs. Nacional y Cúcuta vs. América. Si pierden los dos visitantes, ambos tendrían que asegurar su clasificación en la vigésima jornada



Así las cosas, en la última fecha estará mucho en juego: Millos será local contra Alianza Petrolera, Águilas Doradas recibirá al Deportivo Cali, Equidad será visitante contra América y Once Caldas cerrará en Ibagué, contra Tolima. Nacional terminará en casa contra Cúcuta. Habrá que esperar los juegos que faltan de la fecha 19 para barajar de nuevo.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- 'Jugar al lado de James sería genial': Edwin Cardona



- 'Nunca dudé en venir a la Selección Colombia, era mi sueño': Suárez



- ¿Qué le pasó a David Ospina tras su llegada a Barranquilla?