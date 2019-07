Las cinco preocupaciones que dejó Millonarios en su debut

La preocupación que muchos hinchas de Millonarios tenían sobre lo que podía mostrar en el segundo semestre creció este domingo, después de la derrota 1-2 frente a Envigado en El Campín. El equipo que dirige Jorge Luis Pinto quedó en deuda.

Estos son los cinco puntos que preocupan sobre el rendimiento de Millonarios en el comienzo del segundo semestre:



1. Siguen los errores defensivos



El técnico Jorge Luis Pinto, en la rueda de prensa, dijo que a Millonarios no le habían llegado mucho. "Fue un partido inoportuno. Dos errores sorpresivos. Solo recibimos tres ataques en todo el partido", declaró. Sin embargo, el tema preocupa porque se ha vuelto recurrente. Le pasó en los amistosos de pretemporada, contra Alajuelense, Peñarol y América. Además de las fallas individuales, con los centrales que han jugador (Breiner Paz, Álex Rambal y José Luis Moreno), la zaga se ha visto lenta. Ahora pierde a Matías de los Santos, que tampoco era rápido, pero era uno de los experimentados. Se espera la llegada de un nuevo central.



2. Problemas de definición



El portero de Envigado, Santiago Londoño, resultó como figura sin hacer decenas de atajadas. Le alcanzó con cuatro: una a Juan David Pérez en el primer tiempo, una doble tapada a González Lasso y otra tras un remate de Mackálister Silva desde afuera del área. Para Pinto, el equipo está creando opciones pero le falta puntería. Además del trabajo de la semana, el DT le apunta al regreso de Juan Camilo Salazar y a la posibilidad de contratar otro '9' que cubra la ausencia de Roberto Ovelar.



3. Los lesionados



El central Luis Payares aún no tiene fecha de regreso, tras el golpe en la cabeza que lo sacó del remate del torneo. El portero Wuilker Faríñez, que por ahora no tiene ofertas para salir de Millonarios, se recupera de un desgarro que sufrió durante la Copa América de Brasil y el cuerpo técnico espera contar con él en las prácticas a partir del martes.



4. El nivel de los refuerzos



Aunque Pinto dijo, en la rueda de prensa tras la derrota frente a Envigado, que el partido no daba para hacer una evaluación a fondo de lo que mostraron las tres caras nuevas del equipo, ninguno de los tres dio tampoco grandes luces de que puedan dar una mano grande. El portero Jefersson Martínez se vio comprometido en el 0-1, al dudar en la salida. El zaguero central José Luis Moreno también tuvo responsabilidad al perder un balón saliendo de su campo. Y Hansel Zapata, jugando como extremo, se vio ansioso y se salvó de la expulsión.



5. La demora con los refuerzos



Cristian Arango no pudo jugar el primer partido porque su transferencia internacional no alcanzó a llegar para que lo pudieran inscribir. Si se da el regreso de Juan Camilo Salazar, todavía tendría que trabajar para meterse de nuevo en la forma de jugar que pretende Pinto. Y aún buscan un zaguero central, por la baja de De los Santos, y un nuevo delantero. Una falla que parecía corregida en Millonarios: contratar jugadores a última hora.



DEPORTES