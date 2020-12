Las primeras bajas que tendría Millonarios para el próximo año

Para Millonarios este 2020 no ha terminado. Pese a quedar eliminado de las finales de la Liga colombiana, el equipo de Alberto Gamero se encuentra disputando la Liguilla de perdedores en busca del repechaje que le pueda dar el cupo a la Copa Suramericana y adornar un mal año.



Este 'mini-torneo' se ha tomado de forma seria por parte del cuerpo técnico y de los jugadores. No solo está en juego alcanzar ese cupo internacional, sino mirar el plantel pensando en lo que será la próxima temporada y así saber quién siguen en el equipo y quiénes se van.



Los jugadores Juan Pablo Vargas, Luciano Ospina, César Carrillo, Juan Carlos Pereira, Mackalister Silva, Diego Godoy, Santiago Montoya están siendo observados y mirando sus posibilidades dentro del club.



Mackalister Silva y Juan Carlos Pereira estarían cerca de continuar con el club bogotano, mientras que Godoy está más cerca de salir que de quedarse.



Por último, es casi seguro que Ayron del Valle, Felipe Banguero y Eliser Quiñones no seguirán jugando con Millonarios, debido a que su contrato vence y no están en planes para 2021.



