Oficial: se retira uno de los referentes de Millonarios en los últimos años

Millonarios, ya sin opciones de clasificar a la gran final de la Liga, enfrentará este jueves a Atlético Nacional, también eliminado, en el último partido oficial de ambos equipos en el 2023.

Los azules, si bien aún pueden alcanzar en puntos al Medellín, ya no tienen ninguna opción de llegar a la disputa del título, debido a que el ‘Poderoso’ tiene la ventaja deportiva por haber sido segundo en la fase todos contra todos, el llamado ‘punto invisible’.

Desde hace varios días, en las redes sociales circulaba la versión de que Fernando Uribe, el delantero más experimentado de la nómina de Millonarios, dejaba el club al finalizar el torneo.



El segundo semestre no fue bueno para el atacante nacido en Pereira. Las lesiones no le permitieron tener continuidad y solamente jugó tres partidos como titular. Apareció desde el banco en otros 14. No marcó goles.



Incluso, muchos hinchas se sorprendieron cuando vieron que Uribe no estaba en la convocatoria para el partido contra Nacional, incluso, cuando el equipo tiene dos bajas importantes de la mitad de cancha hacia arriba, las de Mackalister Silva y Daniel Cataño, convocados a la Selección.

No va más: Fernando Uribe se retira del fútbol

Ahora, Millonarios hace oficial no solo la salida de Uribe, sino el retiro del atacante del fútbol profesional, luego de 22 años de carrera.



Uribe, nacido el primero de enero de 1988, debutó en el Atlético Huila el 13 de abril de 2003, en la victoria de su equipo 1-2 contra Santa Fe en El Campín. Diez días después marcó su primer gol, en el empate 2-2 contra Cortuluá como visitante.



En primera división, Uribe, además del Huila, jugó en Pereira, Once Caldas, Nacional, Millonarios y Junior. Con Millos logró sus mejores números: marcó 52 goles en 115 partidos y es el máximo artillero azul en los torneos cortos, superando los 48 de Mackalister Silva y los 45 de Ayron del Valle.



Uribe tuvo tres etapas en Millonarios: 2014-2015, 2021 y 2023. En esta última logró coronarse campeón de Liga, algo que también había logrado con Once Caldas y Nacional.

También jugó en la B con Girardot y Cortuluá, y en el exterior actuó en Chievo Verona, Toluca, Flamengo y Santos.



Millonarios le rendirá un homenaje a Uribe antes de jugar su último partido del año.



