Eso es lo que hay: el panorama de las contrataciones en Millonarios

Millonarios se fue en blanco en 2020 y no tendrá participación internacional este año que comienza. A pesar de que terminó con un invicto de 17 fechas en la Liga, contando los partidos de la Liguilla de eliminados, el año pasado fue un fracaso absoluto.

Antes de terminar el año, el club anunció con mucho ruido la contratación de Fredy Guarín, mundialista en Brasil 2014, quien regresa al fútbol colombiano después de 15 años. Pero todo indica que aparte de él y de Daniel Ruiz, mediocampista de Fortaleza, no se va a mover mucho más en el mercado.



El único jugador que falta por cerrar su contratación es Harrison Mojica, mediocampista ofensivo que llegará de Jaguares de Córdoba. De resto, Millonarios no contratará a nadie más.



Sobre la posibilidad de la llegada de un nuevo delantero, Enrique Camacho, presidente del club, prácticamente cerró la puerta y rompió así el anhelo de muchos hinchas, que esperaban el regreso de Fernando Uribe como refuerzo para el ataque.



"Fernando Uribe es un jugador muy importante, de la casa y que siempre ha querido volver a vestir los colores del equipo, pero hasta ahora creemos que lo que tiene Alberto Gamero en el frente de ataque es suficiente", dijo Camacho al programa Carrusel Caracol.



Para darle una pieza más al ataque, Camacho confirmó el regreso del delantero Jáder Valencia, quien se había ido a mediados de 2019 al Lens de Francia. Valencia nunca jugó con el primer equipo y se mantuvo en el filial, con el que jugó 15 partidos y marcó un gol.



Lo preocupante es que Valencia no juega desde el 7 de marzo, en el empate 0-0 con el Reims II. En esta temporada solamente fue una vez al banco, el 10 de octubre, en la victoria 3-2 frente al mismo rival.



Así las cosas, Millonarios solo tiene para el ataque a Cristian Arango, Ricardo Márquez (que está lesionado), Diego Abadía y ahora Valencia. ¿Le alcanzará?



Cabe recordar, además, que, al no tener participación internacional, Millonarios solamente podrá inscribir 25 profesionales, a diferencia de los 30 que tuvo el año pasado por su paso por la Copa Suramericana.



