'No somos los peores por quedar eliminados': Gamero

Millonarios sentenció su cuarta eliminación en cinco torneos. Los puntos perdidos en las primeras fechas lo dejaron por fuera de los ocho. Ahora le queda la Copa Colombia y la Liguilla de eliminados. Alberto Gamero hizo su balance tras el 6-1 a Alianza Petrolera.

¿Son favoritos para pelear por la Suramericana? "Siente uno esa tristeza pero en el fútbol uno debe ser correcto: hay equipos que empezaron bien y nosotros no empezamos bien. Hay equipos que no terminaron bien y nosotros terminamos bien. Queríamos darle esta satisfacción a la hinchada y a las directivas, no se pudo. Ahora nos queda esta liguilla pero queda la satisfacción de que hicimos el intento por clasificar".



¿Cómo fortalecer el proceso? "Todavía nos queda un camino, el jueves jugamos la Copa, luego la liguilla. No vamos a parar todavía, veremos cómo termina esto y luego se hablará con los directivos".



Mantener el ánimo tras la eliminación. "Siempre he tenido de un mes para acá una frase a mis jugadores: 'No es el que tiene más plata es el que vive más feliz'. Por no clasificar no tenemos por qué cambiar nuestra alegría, este grupo trabaja por mejorar y no vamos a cambiar hasta jugar el último partido. Una eliminación no nos va a llevar, no somos los mejores si hubiéramos clasificado ni los peores por no hacerlo. El estado anímico lo vamos a tener hasta que termine este torneo".



Lo que viene. "Estamos evolucionando. El remate de la liga ha sido bueno, no vamos a perder la ilusión de seguir mejorando. La ilusión de seguir trabajando no se va a perder. El remate fue bonito porque fue con todos los equipos grandes y Millonarios se comportó como un equipo grande".



La Liguilla. "Esto no nos hace favoritos, tenemos la responsabilidad de clasificar. Quedamos afuera de la Suramericana con un partido bien jugado y hoy quedamos afuera goleando. Hay todavía errores. Vamos a apuntarle a la Liguilla y a la Copa y ojalá podamos apuntarle a un torneo internacional".



El remate. "En el fútbol hay que trabajar y hacerlo como hoy están trabajando. El mensaje es que los felicito por el esfuerzo que hicieron, la dedicación que han puesto y por entender que están en un equipo grande como Millonarios. Nos faltaron punticos que dejamos salir acá para haber clasificado. Que entiendan que esto no ha terminado y podamos terminar el año de la mejor manera".



