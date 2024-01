¿Édgar Guerra, en rebeldía en Millonarios? El club tomó una drástica decisión

Édgar Guerra divide opiniones entre los hinchas de Millonarios. Mientras algunos lo respaldan por su juego y picardía en la cancha, otros no le perdonan aún haber errado su cobro en el desempate de la final de la Copa Colombia 2023, que los azules perdieron contra Atlético Nacional.

El 2024 había comenzado muy bien para el atacante: en la primera fecha de la Liga anotó triplete en la victoria 5-0 contra el Medellín, el domingo pasado, y el miércoles fue importante para que Millos levantara su primer trofeo en 2024, la Superliga, tras vencer 2-0 a Junior.

Sin embargo, uno de los temas más importantes que tiene las directivas es el de las renovaciones y Edgar Guerra aún no ha estampado su firma, por lo que su futuro es totalmente incierto. Eso ya estaría generando algo de incomodidad para las directivas.



De acuerdo con la información del periodista Diego Rueda, Guerra no ha querido renovar, pues Millonarios le pasó la oferta para extender su vínculo desde hace seis meses, pero el jugador sigue prologando su respuesta.



La razón por la que no quiere renovar es simplemente porque el deseo de Guerra es salir al fútbol del exterior y desde hace varias semanas se ha rumorado que tendría ofertas. El contrato vence el 30 de junio.



De hecho, Rueda mencionó que una de las decisiones que habría tomado Millonarios con Guerra es que ha sido castigado y no será tenido en cuenta para los próximos partidos, siendo eso la explicación por la que no apareció en el listado de convocados para el duelo contra Atlético Bucaramanga por la fecha 2 de Liga.

Millonarios le ha ofrecido a Edgar Guerra renovar su contrato hace más de seis meses y el jugador no ha aceptado. El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos

Guerra debutó en el primer equipo en 2020 y ha jugado 101 partidos en todas las competiciones oficiales, con 11 goles anotados.

Millonarios, con nueve bajas en Bucaramanga

La decisión de no convocar a Guerra significa una nueva baja para el partido de este domingo. A los problemas físicos que tienen por fuera a Juan Pablo Vargas, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño y Jáder Valencia y la convocatoria de Daniel Ruiz a la Selección Sub-23 se sumaron nuevas lesiones.



Millonarios anunció este sábado que otros tres jugadores fueron descartados para jugar en Bucaramanga: Mackalister Silva y Santiago Giordana, con “contusión y esguince de cuello del pie izquierdo”, y Danovis Banguero, con lesión muscular de cuádriceps derecho.

¡Por los 3 puntos en la Ciudad Bonita!



Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar al Bucaramanga en el Alfonso López.



