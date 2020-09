El partido que vio Alberto Gamero, técnico de Millonarios

A pesar de la larga derrota en casa y de la posición en la tabla, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, considera que el marcador de este sábado (1-3 contra Once Caldas) no es el reflejo de lo que se vio en la cancha.

“Son partidos atípicos. Aparte de que empezamos jugando bien, nos fuimos arriba en el marcador. Caldas por momentos nos quitó el balón, pero no nos hacía daño. Luego llegó un error de nosotros, un rebote y luego una jugada pensamos que era fuera de lugar, pero estaba habilitado. Caldas tuvo más posesión, pero nos llegó tres veces y nos hizo tres goles. Nosotros intentamos, llegamos y no concretamos”, dijo Gamero.



“El marcador no te dice lo que pasó con Millonarios en la cancha. Yo tengo paciencia, lo que hemos construido de la mejor manera, nos ganó un buen rival”, agregó el DT.



Sobre cómo recibió el plantel el golpe, a ocho días del clásico contra Santa Fe, Gamero expresó: “El grupo no puede salir tan golpeado. Quisimos ganar el partido, necesitamos ganar el partido, pero no vi un grupo sin deseos de ganar. Cuando íbamos con el marcador en contra vi que el equipo generaba. Tuvimos opciones de recortar el marcador. Esto es de mostrar las cosas buenas que se hicieron, este equipo no puede bajar los brazos”.



Por su parte, Jhon Duque, capitán del equipo, declaró que hubo ansiedad en el equipo. “La verdad es que es de esos partidos que no solo se va triste, sino que va a pensar do o tres días en lo que pasó, es un es un equipo que viene con muchas ganas, tienen ansiedad de hacer las cosas bien, con buenas ideas, muy buen grupo, buena actitud, cuando hicimos el gol se supone que baja la ansiedad. Tratamos de hacer el tercer gol sin haber hecho el segundo, no tuvimos la tranquilidad de replegarnos, de ser ordenados”.



