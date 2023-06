Aún afectado por sus problemas de salud, Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, se presentó a la rueda de prensa tras empatarle a Nacional en el partido de ida de la final de la Liga 2023-I.

Ahora, Gamero prepara el juego de vuelta, en casa y con su publico, para tratar de conseguir, por fin, el título local que le falta con Millonarios.



Estas fueron algunas de las frases de Gamero en la rueda de prensa:



¿Jugó a no perder? “No estoy de acuerdo en la mentalidad de no querer perder. Siempre tuvimos la mentalidad de hacer un buen juego, buscar el partido y ponerlo en una zona donde Nacional no sea fuerte, que es zona 2 y zona 1 de ellos. Tenían dos jugadores para media distancia, Dorlan y Jarlan, lo controlamos bien. Fue un partido de ida y vuelta, más en el segundo tiempo, de buscar el resultado. Lo tuvimos, Nacional también tuvo y la final queda abierta”.



Los tocados. “Se vienen partidos consecutivos y es normal. Hablé con ellos, los cambios fueron por calambres, el caso de Vega y Cataño, ellos mismos piden los cambios. Yo les dije, tenemos otro partido, que no vayan a hacer un esfuerzo mayor y se pierdan el partido del sábado. Ellos saben que los que están ahí quieren entrar y por fortuna entraron bien”.

Alberto Gamero



Lo que buscaba con los cambios. “Manejar más el balón por dentro, Larry, Pereira y Giraldo cuando estuvo tienen buena posesión, intentamos controlar la media distancia de Jarlan, Dorlan y Sebastián Gómez, ellos iban a buscar eso porque no tenían claridad. Silva marcó, atacó y cuando entró Larry y entró Cataño, el equipo se sintió más sólido, no tuvimos afugias”.

'Esto no es de merecimientos, enfrentamos a un gran rival'



¿Mereció ganar? “Esto no es de merecimientos, enfrentamos a un gran rival, que también propuso. El hecho de jugar bien no significa que hayamos sobrepasado a Nacional. Ellos por momentos nos quitaron el balón y nosotros a ellos. Las opciones más claras las tuvimos nosotros, pero el juego fue parejo. Los grandes equipos siempre proponen y creo que Nacional lo va a hacer en Bogotá”.



La presión de la hinchada. “La presión la tuvimos desde que salimos de Bogotá, del hotel al aeropuerto fue impresionante, acá también. Uno siempre quiere jugar de local porque conoce la cancha, por el clima, por todo. Eso no quiere decir que tengamos ventaja. No hemos ganado nada, ni Nacional ni nosotros. Hay que corregir cositas, mejorar cositas y buscar nuestro partido”.



Lo que tiene que corregir. “Hay cosas que uno siempre corrige, hubo dos o tres desatenciones donde Nacional nos llegó, también unas transiciiones de defensa a ataque que no culminamos bien. También cosas en los cobros de tiros de esquina”.



¿Vuelven Montero y Cortés? “Ellos llegaron a las 4, 5 de la tarde a Bogotá, vamos a ver cómo llegaron. Faltan tres días para el otro partido, afortunadamente tenemos dos jugadores más”.

Óscar Cortés



¿Le sorprendió Nacional sin ‘9’? “No me sorprende. Lso técnicos trabajamos en la semana y el profe Autuori tuvo que haber visto algo para poner a los dos mediapunta. Ese mismo partido nos lo hizo Hernán Darío Herrera en Bogotá, jugó sin ‘9’. La única sorpresa fue esa, ya nos lo hizo el profe Herrera, no Autuori. Lo único que se me vino a la cabeza fue la media distancia. Ahí nosotros tuvimos que tratar de cambiar cositas. El equipo fue inteligente, se abrían Jarlan y Dorlan y nos hacía estirar a los dos centrales. Eso lo corregimos rápido, le dijimos a Vega que no corriera hacia el balón, que se quedara en el centro”.



¿Va a practicar penaltis? "Hoy quedó el partido 0-0, pero ambos llegamos, fuimos equipos ofensivos. Nosotros atacamos con lo que trajimos, un equipo ofensivo. Se los dije en la charla, hoy somos el segundo equipo con más goles, no voy a cambiar de un momento a otro. Hay jugadores que se tienen mucha confianza en eso. Veo el equipo muy humilde, sabiendo que vamos a enfrentar un equipo muy duro como Nacional. Vamos a hacerlo todo".



