Cinco conclusiones de Millonarios en su reaparición

Seis meses sin competir hacen que cualquier análisis de un equipo de fútbol tenga que partir prácticamente de cero, así las nóminas sean las mismas. Y más en las condiciones en que han tenido que trabajar los equipos, primero, con los jugadores aislados en sus casas, y luego, con entrenamientos individuales.

A pesar de ello, Millonarios mostró algunos progresos en su primer partido luego de 189 días, que se saldó con un empate 1-1 con Deportivo Cali, en Palmaseca.



“Les dije a ellos que este es un nuevo comienzo”, dijo el DT Alberto Gamero en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Estas fueron las conclusiones que dejó la primera presentación azul:



A trabajar en la definición. Millonarios pudo haber ganado el partido en Cali y tuvo las opciones para hacerlo. Falló a la hora de rematar y es un problema que traía desde el primer semestre. En ocho fechas, ningún jugador de Millos lleva más de dos goles (uno de ellos, un volante de marca, Juan Carlos Pereira).



Se mejoró en la defensa. Si bien Millonarios solo ha sacado dos veces el arco en cero en todo el año (el juego contra Always Ready en la Copa Suramericana y el clásico con Santa Fe), mostró algunos progresos defensivos. Si bien a Christian Vargas, debutante en el juego contra el Cali, lo exigieron, no sufrió una avalancha atrás, como en otros juegos. Eso también tiene que ver con el planteamiento del DT Gamero, con líneas adelantadas y con juego propositivo.



Centrales sólidos. Aunque aún es prematuro sacar conclusiones definitivas, la pareja de los dos extranjeros (Matías de los Santos y Juan Pablo Vargas) se vio bien y borró a un muy buen delantero como Ángelo Rodríguez.



El lateral izquierdo, un dolor de cabeza. Ómar Bertel tuvo de nuevo problemas cuando lo atacaron y no apoyó mucho el ataque. La otra opción en ese puesto es Felipe Banguero, que esta vez fue al banco. Es una de las posiciones en las que Millonarios más ha sufrido en el último tiempo.



La posición de Ayron del Valle. El delantero ya es el máximo artillero de Millonarios en los torneos cortos (lleva 39 goles en 111 partidos). Sin embargo, muchas veces lo han sacado del área y lo han puesto a jugar por una banda, donde ha tenido una buena labor. ¿Dónde es más efectivo? Diego Cocca, Miguel Russo y ahora Gamero lo han puesto en ambas posiciones. ¿Cuál será la mejor opción ahora? Tiene la alternativa de Ricardo Márquez, que mostró buenas cosas antes de la expulsión.



