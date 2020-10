Los pecados que tienen a Millonarios casi eliminado

A veces el optimismo no alcanza para enderezar un camino que viene mal desde el comienzo. El viernes, después del empate 0-0 con Bucaramanga, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, todavía sacaba cuentas en su cabeza.

“Hay 27 puntos, se clasifica con 32, todavía hay posibilidades, no vamos a dejar caer esto. Millonarios tiene un buen futuro, tiene un equipo que, primero, es muy joven y segundo, está intentando jugar buen fútbol, desafortunadamente los resultados no se nos han dado. Estamos lejos, pero las posibilidades están. Lo único que me dicen es que Millonarios mereció ganar en los cuatro partidos, pero esto no es de merecimientos, sino de goles”, declaró entonces. Pero el panorama es otro. Y muy complicado.



Con la salvedad de que este año es atípico por el tema de la pandemia, que paró seis meses el campeonato, en el último año calendario Millonarios solamente ha ganado un partido: fue el 15 de febrero, cuando, sufriendo, como en todo el torneo, venció apretadamente al que hoy es el último tanto en la Liga como en la tabla del descenso, Boyacá Chicó. Y eso explica su posición en la tabla, la 18, y una eliminación que parece sentenciada.



¿Qué llevó a Millonarios a este terrible panorama? Hay varios factores. El primero, la falta de gol. Apenas ha marcado 10 tantos este año, en 11 juegos disputados. Y no hay una referencia de ataque. El costarricense José Guillermo Ortiz se fue y su reemplazo en el papel, Ricardo Márquez, también cumplió un año sin anotar, contando el remate de su campaña con el Unión Magdalena en la A, el comienzo en la B y los juegos del Preolímpico.



El máximo anotador del equipo en el semestre es un volante de marca, Juan Carlos Pereira. Y entre todos los delanteros del plantel llevan cinco tantos, dos de ellos marcados por jugadores que ya no están, Ortiz y Hansel Zapata, que volvió a Equidad.



Pero el problema no es solo de remate, sino de creación. Mackalister Silva lleva tres partidos afuera y al equipo le cuesta, más allá del optimismo de Gamero: “En todos los partidos siempre creamos muchas más opciones que el rival y no la metemos. Preocupa porque en el fútbol se gana es con goles, el partido pasado (el clásico con Santa Fe) y este hemos creado alrededor de diez opciones de gol y hemos hecho uno”, dijo.



Aunque el plantel no es para estar en el puesto 18, tampoco es de los más fuertes del fútbol colombiano. Ha utilizado 22 jugadores y lo único que le falta por probar después de la cuarentena es a César Carrillo, que se lesionó justo antes de que el torneo se reanudara. Así que muchas variantes no le quedan a Gamero. Eso fue lo que escogió para trabajar y con eso se aferra a un milagro.



