Este miércoles, Millonarios anunció la renovación del contrato del técnico Alberto Gamero, quien firmó contrato por tres años más. Aunque no sería la única extensión de contrato que tenía en proceso el club capitalino, uno de los referentes y piezas claves del equipo estaría cerca de renovar.



Millonarios piensa en el futuro y lo dejó bastante claro con la renovación del estratega samario que llegó en diciembre de 2019 al club como entrenador, procedente del Deportes Tolima, y en su paso por Millonarios logró un título de Copa Colombia (2022) y uno de Liga (2023-I, derrotando en la final a Atlético Nacional.

💙⚽️ #Gam3ro2026



✍️Ⓜ️ Millonarios FC informa que ha renovado al profesor Alberto Gamero como DT del Equipo Profesional por tres años más. pic.twitter.com/yK25q41qfL — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 27, 2023

Álvaro Montero: ¿cerca de renovar?

Después de la renovación de Alberto Gamero y Andrés Llinás, el 'embajador' está trabajando en sus oficinas para resolver algunos temas contractuales de varias de las piezas claves que llevaron al equipo a ganar la estrella 16 el pasado semestre.



Millonarios tendría muy avanzada otra renovación. De acuerdo con la información entregada por César Augusto Londoño a través de su cuenta de X, el arquero Álvaro Montero ya habría plasmado su firma para extender su contrato con el equipo 'albiazul'.



A la firma de renovación de Alberto Gamero de Millonarios hasta el 2026, siguió la renovación del arquero Alvaro Montero, que también permanecerá por varios años más con la institución azul.@MillosFCoficial — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 27, 2023

Aunque no hay una confirmación oficial desde el conjunto bogotano, se especula que el comunicado saldría en los próximos días. Por ahora, no se conocen detalles del nuevo contrato de Álvaro Montero con Millonarios y hasta cuándo se extendió el vínculo.

Álvaro Montero, héroe en los penaltis. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Sin embargo, no son todas buenas noticias en Millonarios, ya que no se conoce información oficial de la renovación del costarricense Juan Pablo Vargas, quien podría dejar el club a finales de este año, ya que su contrato vence el 30 de diciembre y no hay aires de extensión, por ahora.

