Millonarios despide el año con un antirrécord mundial

Antirècord Mundial de @MillosFCoficial año 2020

Perdìo 3 series por penaltis en Torneos oficiales

❌Noviembre 4 vs Cali (5-4) Copa Sudamericana

❌Noviembre 19 vs Petrolera (4-3) Copa Colombia

❌Diciembre 29 vs Cali (4-3) Repechaje liguilla