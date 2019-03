Mal momento de Millonarios para enfrentar el clásico contra Santa Fe

Millonarios sigue en la parte alta de la tabla, tiene 20 puntos, ha mostrado un juego equilibrado en gran parte del campeonato, solo ha perdido dos juegos, pero nada de eso es motivo para que haya tranquilidad. El equipo jugó el sábado el que puede ser su peor partido del año, perdió contra Pasto 1-0, y acumuló tres juegos sin victoria; además, perdió el liderato con el que llegó a la fecha 11, y todo antes del clásico de este jueves contra Santa Fe.

No es que haya alarmas, pero sí conciencia de que el equipo embajador entró en una curva baja en los últimos tres juegos, porque empató con Cali y Nacional, y ahora sufrió esta caída en Ipiales, en un pésimo juego. El técnico Jorge Luis Pinto no se dice mentiras, sabe que el equipo falló y debe recuperar la senda, ya que no perdía hace 10 partidos: 7 de Liga y tres de la Copa Colombia.

Nos faltó un poco más de profundidad de área, no reaccionamos cuando nos hicieron el gol y ese no es el fútbol que quiero con Millonarios

“No encontramos el fútbol que queremos para Millonarios. Tenemos una propuesta diferente a lo que en algunas partes del partido hicimos; por ratos jugamos lo que queremos jugar y por ratos no. Nos faltó un poco más de profundidad de área, no reaccionamos cuando nos hicieron el gol y ese no es el fútbol que quiero con Millonarios, no estuvieron en el mejor momento algunos jugadores, algunos descuidos en el primer tiempo que nos costaron riesgo. Por encima de todo, nos faltó fútbol”, dijo Pinto el sábado.



En ese juego, Millonarios pudo perder por más goles, sobre todo, en el primer tiempo, pues el arquero Ramiro Sánchez, que reemplazó a Faríñez, fue figura con tres atajadotas y, además, hubo un remate pastuso a un palo. El cuadro embajador no pudo elaborar juego ni tener la pelota ni agredir al rival. Hubo un bajo nivel generalizado, las individualidades no marcaron diferencia, ni Montoya ni Mackalister ni Marrugo, cuando entró en el segundo tiempo. Para colmo, el gol llegó en un error de Ovelar, al fallar en un rechazo. Todo salió mal en este partido para Millonarios.

No me voy contento con el partido, no se ganaron puntos y eso no lo deja como técnico tranquilo

“Hubo múltiples errores, especialmente en el criterio con la pelota; le permitimos al rival esporádicamente atacar. Un gol que nace de un descuido, que se da en un momento inoportuno. No me voy contento con el partido, no se ganaron puntos y eso no lo deja como técnico tranquilo”, agregó Pinto.



El problema y la preocupación es por que la victoria se viene refundiendo y el equipo ya cayó al cuarto puesto. Ahora se viene el clásico contra Santa Fe, el jueves, aplazado de la fecha 10. Más allá de la difícil situación del equipo cardenal, en un clásico todo se complica, las fuerzas se emparejan. Por eso, Millonarios necesita recuperar su identidad de juego, que le llevó a liderar la Liga y mostrar muchas virtudes respecto al año anterior.







