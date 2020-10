Millonarios, en alerta máxima, necesita volver a la victoria

La paciencia se agota. Los nervios están alterados. Y las cuentas ya no están dando. Millonarios se juega este martes gran parte de su futuro, en su visita al Deportes Tolima.

El presente es crítico para el equipo de Alberto Gamero. Una sola victoria en todo el campeonato es un pobre registro para el equipo embajador. Apenas 9 puntos en la tabla y un incómodo puesto 18, es un balance triste para el plantel.



(Lea además: Con Falcao y James, la legión europea de Colombia llegó a Barranquilla)



El tiempo se la agota a los azules, equipo al que se le olvidó ganar. Esa justamente es la consigna para este partido, que justo es contra el líder del campeonato, el Tolima, que comanda la tabla con 23 puntos.



"La preocupación de nosotros es no poder anotar, porque las creamos, en todos los partidos siempre creamos muchas más opciones que el rival y no la metemos. Preocupa porque en el fútbol se gana es con goles, el partido pasado y este hemos creado alrededor de diez opciones de gol y hemos hecho uno. Defensivamente hemos mejorado, sacar el arco en cero fue bueno, nosotros no vamos a claudicar, mientras haya posibilidades vamos a seguir saliendo a la cancha a jugar bien", dio Gamero el fin de semana tras no poder vencer a Bucaramanga.

(Lea también: Los pecados que tienen a Millonarios casi eliminado)



El DT intenta mantener el optimismo, pero partido a partido el discurso se le enreda en la cancha.



"Hay 27 puntos, se clasifica con 32, todavía hay posibilidades, no vamos a dejar caer esto. Millonarios tiene un buen futuro, tiene un equipo que, primero, es muy joven y segundo, está intentando jugar buen fútbol, desafortunadamente los resultados no se nos han dado. Estamos lejos, pero las posibilidades están. Lo único que me dicen es que Millonarios mereció ganar en los cuatro partidos, pero esto no es de merecimientos, sino de goles", agregó el entrenador.



El partido será a las 6:05 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro y con TV de Win+



DEPORTES