Millonarios perdió 1-10 con La Equidad, aplazó su clasificación a los ocho mejores del segundo torneo del año confirmando que su rendimiento en los últimos partidos no ha sido el mejor.

¿Hay motivo para que los hinchas albiazules enciendan las alarmas? Pues hay una cifra acerca del rendimiento reciente de Millonarios que asusta.

No es bueno el procentaje de rendimiento

Y es que el supuesto bajón -el equipo no lo siente así- no es solo en la Liga II, pues también toca los últimos partidos de Copa BetPlay.



De los últimos seis compromisos de los embajadores, juntando ambas competiciones, el balance es de un triunfo, dos empates y tres derrotas.



"Hemos jugado los últimos 3 partidos con 3 grandes equipos, pero esto no me muestra que el grupo venga en curva descendente. Hoy propusimos, intentamos, buscamos y encontramos un rival que se defendió bien, y con sus argumentos hizo cosas buenas con juego directo, lo controlamos y en un descuido nos hacen el gol... Por perder no voy a criticar a mis jugadores", dijo Gamero al término del juego el sábado.

La Equidad vs. Millonarios. Foto: Sergio Acero

Y agregó: "No hay preocupación. A nosotros hoy no nos superaron. No fuimos inferiores, tampoco contra América. A veces no ganar no quiere decir que el rendimiento es malo. Hoy no jugamos mal, nos descuidamos y nos ganaron. Si voy a preocuparme con 28 puntos, faltando 6 partidos, con modificaciones de nómina... Yo preocupado no estoy. Hoy nos caen por perder dos partidos y seguimos de primeros. Si no estuviera en los 8 sí estaría preocupado. Nos faltan 3 para clasificar. Tengo la tranquilidad para segur mejorando".



Millonarios ha perdido a varios jugadores por lesión, expulsión y por estar con sus selecciones en fecha Fifa.



Pero la verdad es que el rendimiento en esos últimos 6 partidos es apenas del 27 por ciento.



