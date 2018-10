Millonarios sufre otra eliminación: afuera de la Copa Colombia

En solo diez días, las aspiraciones de Millonarios se fueron al piso por culpa de su propia pobreza. Primero había sido la Copa Suramericana, en la que no fue capaz de hacer un gol frente a Santa Fe, en 180 minutos. Y ahora se cierra la puerta de la Copa Colombia, en semifinales, en la que pagó caro su falta de fútbol, su juego repetitivo y sus errores defensivos. Once Caldas es justo finalista y ahora se enfrentará a Atlético Nacional por el título.

De los últimos 13 partidos oficiales, Millonarios solamente ganó uno. Un balance muy pobre para un equipo que hace tres semanas sacaba pecho como el único que tenía vida en tres competencias y que ahora, el lunes, en Pasto, está obligado a ganar a ver si alcanza a salvar la única que le queda.



Millonarios parecía encontrar algo de tranquilidad muy temprano, en la jugada mejor elaborada de los últimos tiempos, entre Ayron del Valle y Óscar Barreto, quien primero hizo un gran enganche y luego un buen centro para encontrar la cabeza de Juan Camilo Salazar. A los siete minutos, el daño de Manizales, que pudo ser más grande si no fuera por Wuílker Faríñez, parecía subsnado.



Pero, después del 1-0 del segundo partido y del 1-1 en el global, Millonarios cayó en lo de siempre: primero, una dificultad enorme para manejar la pelota, como si en vez de aire tuviera fuego adentro. Segundo, unas dudas defensivas enormes, que parten desde la construcción del once titular, sin volantes de marca-marca, porque Juan Guillermo Domínguez, por más que lo intente, no lo es. Generalmente, Russo ha tratado de resolver ese problema poniendo a los centrales a quebrar hacia adelante, pero, en la práctica, lo que le ha servido es que para tapar un hueco abre otro. Con un equipo con buen manejo, como Once Caldas, eso equivale a suicidio.



Antes de que llegara la jugada del doble penalti (primero, mano de Andrés Felipe Cadavid, y luego, por las dudas, falta de Ómar Bertel a César Amaya), ya los de blanco hacían ver mal a Millos, como lo hicieron casi todos los rivales que han visitado El Campín este semestre. Si no fuera por la falta de tino para definir, Once Caldas pudo haber aumentado la ventaja. Le alcanzó para recuperar el gol de diferencia con el que entró a la cancha, con un cobro suave y al centro de Amaya que no supo resolver el portero Ramiro Sánchez, a los 33 minutos.

Después de eso, el juego cayó en una serie de roces, con los que ninguno de los dos equipos se sintió cómodo. Más bien, ambos perdieron piezas importantes: el Once Caldas, a Amaya, y Millos, a Barreto, que venía levantando. Y en el segundo tiempo, el Once estuvo mucho más cerca del segundo gol. Pero si no lo hizo esta vez no fue por virtud del arquero sino por su propia culpa. A Sánchez, como contra Equidad, se le notó lo poco que juega. Más bien, en el final del partido, se salvó de un penalti y una expulsión, por una agresión a David Lemos, que había entrado en la segunda parte.



Millonarios terminó sin alma y sin fe. En ningún momento de la segunda etapa se vio cerca de, al menos, anotar un segundo gol y forzar el desempate desde el punto penalti. Más bien, Once Caldas supo manejar el ritmo y el juego y vuelve a una final después de casi siete años, cuando disputó la Liga con Junior. Los azules están a 90 minutos de quedar con las manos vacías.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc